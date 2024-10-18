宜蘭綠舞國際觀光飯店推出史無前例的最低4折優惠線上旅展，即日起至11/11、每人只需2,147元起，便可入住台灣最美的親子飯店。此外，再加碼推出消費滿額抽豪華湖畔Villa住宿券活動，價值高達57,200元的Villa套票。此外，經典黑RURU露營車入住四人一泊三食優惠價僅9,799元，不僅包含自助早餐和戶外烤肉盛宴，還能於園區內與可愛的萌寵互動，創造不同凡響的旅遊體驗。





綠舞飯店表示，無論是「玥」雙人極景客房的奢華體驗，還是「嵐」家庭四人房的溫馨氣氛，抑或是獨特的黑RURU露營車，都能讓人彷彿置身於世外桃源之中，悠然自得。並且所有房型均附贈享用蝶舞咖啡廳的活力早餐，並提供晚餐選擇，包含西式自助餐和日光璽舞的日式壽喜燒。



入住的旅客可透過房型專屬優惠體驗日式茶道、和菓子製作或忍者體驗等多樣文化活動，豐富住宿時光，特別是家庭和親子遊客，絕對不可錯過。住客還能進入園區的黑RURU CAFE欣賞可愛的瓦萊黑鼻羊與熊貓羊，並有機會穿上大正時期Hakama體驗和風之美。選擇Villa房型的旅客更能享受六人包棟的私密空間，加贈的日式體驗活動則讓旅程更具文化深度。





除了豐富的住宿選擇，綠舞飯店還提供了多種休閒娛樂與餐飲體驗，適合不同年齡層的旅客盡情享受。秋冬季節正是泡湯的好時機，綠舞飯店推出「泳池+浴場遊園券」限時特惠，十張僅需3,800元，讓旅客能在綠舞獨家精油湯池中徹底放鬆，享受身心舒展的愉悅時光。



餐飲方面，蝶舞咖啡廳和日光璽舞聯手推出的雙人共用餐券，僅需850元起，便可品嚐到來自各地的精緻料理，包含豐富多樣的自助餐點，以及關東風味壽喜燒，以甜美醬料和滑嫩肉品搭配香濃蛋液，帶來濃郁的口感。綠舞飯店秉持在地採購精神，嚴選宜蘭當地新鮮食材，創造出一道道口味豐富的美食，無論是用餐或住宿，都讓人倍感溫馨。







宜蘭綠舞國際觀光飯店2024 ITF台北國際旅展

線上旅展：2024/10/15(二)至2023/11/11(一)

票券使用期限：2024/10/15(二)至2025/9/30(二)

官網限定：https://reurl.cc/Gpq9AA

加碼優惠：住宿券依房型人數贈送經典浴衣/大正浪漫服飾體驗、萌寵互動、黑RURU CAFE免費入園、週一至週四入住享日式體驗3選1：和菓子/抹茶體驗(每房2位)或忍者體驗(每房1位)。

Villa住宿券依房型人數贈送經典浴衣/大正浪漫 (含文青袴系列)、萌寵互動、黑RURU CAFE免費入園、日式體驗4選2：和菓子/抹茶體驗(依房型人數)或忍者體驗/妖怪島大冒險(每房1位) 、虛擬高爾夫乙場(1小時)



玥-山景雙人客房 一泊二食 $5,888 (原價 $13,596) 43折

玥-山景雙人客房 一泊三食 $7,288 (原價 $15,796) 46折



綻-海景雙人客房 一泊二食 $6,988 (原價 $16,896) 41折

綻-海景雙人客房 一泊三食 $8,088 (原價 $19,096) 43折



嵐-山景家庭四人房 一泊二食 $8,588 (原價 $20,694) 42折

嵐-山景家庭四人房 一泊三食 $11,388 (原價 $25,094) 45折



舞-山景家庭四人房 一泊二食 $9,088 (原價 $21,794) 42折

舞-山景家庭四人房 一泊三食 $11,888 (原價 $26,194) 45折



豪華庭園Villa 一泊二食 $17,888 (原價 $44,754) 4折

豪華湖畔Villa 一泊二食 $28,488 (原價 $69,448) 41折



露營車 一泊三食 $9,799 (原價 $21,994) 45折



蝶舞咖啡廳/日光璽舞 壽喜燒·割烹 平日雙人共用餐券+風呂泳池共用券(雙人優惠組) $2,180 (原價 $3,796) 57折

蝶舞咖啡廳烤肉盛宴 平日餐券(4人優惠組) $3,600 (原價 $5,192) 69折

蝶舞咖啡廳/日光璽舞 壽喜燒·割烹 平日雙人共用餐券(4套雙人特惠組) $6,800 (原價 $10,384) 65折



戶外泳池+風呂浴場+遊園券(10張優惠組) $3,800 (原價 $6,000) 63折



