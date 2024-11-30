七盞茶與超萌角色BT21聯名在推出新飲料、新周邊，讓粉絲們冬天也能喝得很療癒。這次全新飲品推出咀嚼系的小年糕奶茶、濃郁麥芽巧克力和升級版麥芽巧克力鮮乳，冬天剛剛好。同時本次更推出一系列新周邊，包含陶瓷杯墊、香氛掛片、手提帆布包和壓克力磁鐵，讓粉絲們又有理由再衝一波。



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▲▼七盞茶 冬季限定飲品，BT21聯名周邊新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



七盞茶 冬季限定飲品

七盞茶這次冬季限定飲料，特別推出咀嚼係「小年糕奶茶」，以獨創配料軟Q小年糕搭配經典日夏奶茶，帶來茶香、奶香與糯米香的三重享受。針對冬天必喝的可可飲品，七盞茶則是推出經典「麥芽巧克力」使用美祿麥芽粉與奶精粉調製，還有鮮奶升級版「麥芽巧克力鮮乳」，鮮乳坊濃滑乳香讓整體風味再加分，最適合冬天開喝。▲▼七盞茶冬季限定飲品，小年糕奶茶與麥芽巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供這次七盞茶與BT21聯名更推出全新周邊小物，12/1起推出實用又可愛的陶瓷吸水杯墊，香氛掛片則有烏木沉香與小蒼蘭兩種氛圍香氣，增加生活儀式感。此外12/20推出第二波大容量手提帆布包、超可愛壓克力磁鐵，實用性與萌度兼具，讓BT21粉絲們邊喝飲料、邊收集新周邊。▲▼七盞茶與BT21聯名周邊新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

上市日期：2024/12/1起

品項及價格：

小年糕奶茶：(M)$50、(L)$60

麥芽巧克力：(M)$50、(L)$60

麥芽巧克力鮮乳：(M)$65、(L)$75



七盞茶 BT21聯名周邊新品

品項及價格：

BT21 minini 陶瓷吸水杯墊：$89（12/1開賣）

BT21 minini 香氛掛片：$50（12/1開賣）

BT21 minini 手提帆布包：$399（12/20開賣）

BT21 minini 雙層壓克力磁鐵：$59（12/20開賣）