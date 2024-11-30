為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 飲料控冬季必喝小年糕！七盞茶BT21聯名新飲料 麥芽巧克力加小年糕奶茶。

飲料控冬季必喝小年糕！七盞茶BT21聯名新飲料 麥芽巧克力加小年糕奶茶。

七盞茶 飲料 手搖杯 BT21 more
2024-11-30 20:05:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

七盞茶與超萌角色BT21聯名在推出新飲料、新周邊，讓粉絲們冬天也能喝得很療癒。這次全新飲品推出咀嚼系的小年糕奶茶、濃郁麥芽巧克力和升級版麥芽巧克力鮮乳，冬天剛剛好。同時本次更推出一系列新周邊，包含陶瓷杯墊、香氛掛片、手提帆布包和壓克力磁鐵，讓粉絲們又有理由再衝一波。

推薦閱讀：八曜和茶永和店要開了！永和樂華夜市八曜和茶12/6開幕優惠槍先看。

▲▼七盞茶 冬季限定飲品，BT21聯名周邊新品推薦  / WalkerLand窩客島整理提供



七盞茶這次冬季限定飲料，特別推出咀嚼係「小年糕奶茶」，以獨創配料軟Q小年糕搭配經典日夏奶茶，帶來茶香、奶香與糯米香的三重享受。針對冬天必喝的可可飲品，七盞茶則是推出經典「麥芽巧克力」使用美祿麥芽粉與奶精粉調製，還有鮮奶升級版「麥芽巧克力鮮乳」，鮮乳坊濃滑乳香讓整體風味再加分，最適合冬天開喝。

▲▼七盞茶冬季限定飲品，小年糕奶茶與麥芽巧克力  / WalkerLand窩客島整理提供


這次七盞茶與BT21聯名更推出全新周邊小物，12/1起推出實用又可愛的陶瓷吸水杯墊，香氛掛片則有烏木沉香與小蒼蘭兩種氛圍香氣，增加生活儀式感。此外12/20推出第二波大容量手提帆布包、超可愛壓克力磁鐵，實用性與萌度兼具，讓BT21粉絲們邊喝飲料、邊收集新周邊。

▲▼七盞茶與BT21聯名周邊新品推薦  / WalkerLand窩客島整理提供

七盞茶 冬季限定飲品

上市日期：2024/12/1起
品項及價格：
小年糕奶茶：(M)$50、(L)$60
麥芽巧克力：(M)$50、(L)$60
麥芽巧克力鮮乳：(M)$65、(L)$75
 

七盞茶 BT21聯名周邊新品

品項及價格：
BT21 minini 陶瓷吸水杯墊：$89（12/1開賣）
BT21 minini 香氛掛片：$50（12/1開賣）
BT21 minini 手提帆布包：$399（12/20開賣）
BT21 minini 雙層壓克力磁鐵：$59（12/20開賣）

 

 

▼看更多七盞茶與BT21聯名周邊新品推薦，香氛掛片與雙層壓克力磁鐵：

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飲料
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
八曜和茶永和店要開了！永和樂華夜市八曜和茶12/6開幕優惠槍先看。
 編輯 張人尹
KAKAO飲料聯名搶先預購！Mr. Wish x KAKAO FRIENDS飲料周邊搶先買，萊恩隨行杯、貓貓春植帆布包先搶。
 編輯 張人尹
35元就有嫩仙草手搖！萬波復古系「珍芋嫩仙草、嫩仙草奶茶」領軍開喝，滿料飲料咀嚼控喝不停。
 編輯 鄭雅之
美國保溫壺Stanley、藤原浩 fragment design 珍稀聯名組，台灣極限量開賣聯名四件組、粉絲必搶。
 編輯 李維唐
八曜和茶聯名一沐日！夢幻聯名「八曜一沐日」粉粿柚香307登場，周邊小物「保溫杯、斗篷」、開賣資訊一次看。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up