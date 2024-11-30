為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 八曜和茶永和店要開了！永和樂華夜市八曜和茶12/6開幕優惠槍先看。

八曜和茶永和店要開了！永和樂華夜市八曜和茶12/6開幕優惠槍先看。

八耀和茶 永和 飲料 樂華夜市 more
2024-11-30 15:14:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

永和人終於等到八曜和茶了！自從八耀和茶宣布進駐台北之後，就掀起超高話題，雙北第一間八耀三重店，更是創下排隊四小時才喝到一杯飲料的盛況。這次八曜和茶永和店宣布在12/6正式開幕，同步推出滿額贈優惠活動，讓永和人大喊終於等到了。

推薦閱讀：開心果飲料正夯！5間開心果飲料 開心果咖啡 開心果奶蓋推薦清單。
八曜和茶 極韻白‧奶茶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲樂華夜市周遭，八曜和茶新北永和店12/6正式開幕  / WalkerLand窩客島整理提供

八曜和茶永和店，地點就位在樂華夜市周邊，也是永和飲料店的競爭熱區，還沒開幕就掀起話題。看到第一間樂華台北橋店的開幕盛況，八曜永和店也期待吸引許多飲料控粉絲朝聖。八曜和茶永和店公告，在12/6起開幕期間營業時間為早上10:00至晚間22:00，粉絲一定要抓準時間朝聖。
八曜和茶 極韻白‧奶茶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲樂華夜市飲料推薦，八曜和茶新北永和店12/6正式開幕  / WalkerLand窩客島整理提供



配合新門市開幕，八曜和茶永和店在12/6-12/8推出滿額贈活動，加入會員並消費滿額100元，就送HCY時尚環保一杯袋。此外，在12/6全台門市也同步慶祝，當天只要購買任一飲品+149元，即可購買「YO307清爽柚·香氛片」1個。不只如此，永和鐵粉也敲碗八曜和茶新門市都會有的「買一送一」優惠，這次八曜永和店是否推出買一送一活動目前尚未公布，讓永和人敲碗期待。
八曜和茶 極韻白‧奶茶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼八曜和茶新北永和店開幕優惠滿額贈  / WalkerLand窩客島整理提供
八曜和茶 極韻白‧奶茶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



八曜和茶 新北永和店
開幕日期：2024/12/06
地址：新北市永和區永和路一段212號
開幕期間營業時間：10:00-22:00

八曜和茶 新北永和店開幕優惠
活動期間：12/6-12/8
活動分店：八曜和茶 新北永和店
活動方式：完成以下條件
加入line@ 並綁定Ocard會員，並於點餐時加會員享消費滿100元贈送HCY時尚環保一杯袋乙個
（消費滿200元即贈兩個，以此類推。數量有限，送完為止。）

活動分店：八曜和茶全門市活動
活動時間：12/6
活動內容：全台門市購買任一飲品+149元即可購買「YO307清爽柚·香氛片」1個（一人限購2片。數量有限，售完為止）

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飲料
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
開心果飲料正夯！5間開心果飲料 開心果咖啡 開心果奶蓋推薦清單。
 編輯 張人尹
八曜和茶永和店地址曝光！八曜和茶台北一號店預計插旗「樂華夜市」永和人超期待。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up