永和人終於等到八曜和茶了！自從八耀和茶宣布進駐台北之後，就掀起超高話題，雙北第一間八耀三重店，更是創下排隊四小時才喝到一杯飲料的盛況。這次八曜和茶永和店宣布在12/6正式開幕，同步推出滿額贈優惠活動，讓永和人大喊終於等到了。



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▲樂華夜市周遭，八曜和茶新北永和店12/6正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供



八曜和茶永和店，地點就位在樂華夜市周邊，也是永和飲料店的競爭熱區，還沒開幕就掀起話題。看到第一間樂華台北橋店的開幕盛況，八曜永和店也期待吸引許多飲料控粉絲朝聖。八曜和茶永和店公告，在12/6起開幕期間營業時間為早上10:00至晚間22:00，粉絲一定要抓準時間朝聖。



▲樂華夜市飲料推薦，八曜和茶新北永和店12/6正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供

配合新門市開幕，八曜和茶永和店在12/6-12/8推出滿額贈活動，加入會員並消費滿額100元，就送HCY時尚環保一杯袋。此外，在12/6全台門市也同步慶祝，當天只要購買任一飲品+149元，即可購買「YO307清爽柚·香氛片」1個。不只如此，永和鐵粉也敲碗八曜和茶新門市都會有的「買一送一」優惠，這次八曜永和店是否推出買一送一活動目前尚未公布，讓永和人敲碗期待。▲▼八曜和茶新北永和店開幕優惠滿額贈 / WalkerLand窩客島整理提供八曜和茶 新北永和店開幕日期：2024/12/06地址：新北市永和區永和路一段212號開幕期間營業時間：10:00-22:00八曜和茶 新北永和店開幕優惠活動期間：12/6-12/8活動分店：八曜和茶 新北永和店活動方式：完成以下條件加入line@ 並綁定Ocard會員，並於點餐時加會員享消費滿100元贈送HCY時尚環保一杯袋乙個（消費滿200元即贈兩個，以此類推。數量有限，送完為止。）活動分店：八曜和茶全門市活動活動時間：12/6活動內容：全台門市購買任一飲品+149元即可購買「YO307清爽柚·香氛片」1個（一人限購2片。數量有限，售完為止）