台中人氣手搖飲喫茶小舖，推出跨年限定買一送一優惠活動，購買「哞³與黑哞」就送純茶一杯。此外，再加碼邀請人氣新生代創作歌手JOYCE就以斯擔任年度代言人，為品牌注入青春與音樂的熱情，並攜手推出一場別開生面的跨年慶祝活動。



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喫茶小舖表示，將自2024年12月31日起至2025年1月2日，喫茶小舖由經典人氣飲品「哞³」與「黑哞」推出優惠買一送一限定活動，凡於活動期間購買任一款，均可免費獲得價值35元的純茶一杯，為手搖飲控的新年增添清新滋味。



喫茶小舖跨年限定買一送一優惠

同時，喫茶小舖的「哞³」以鮮乳坊莊園級鮮乳為基底，搭配小麥可可脆球、100%蜂蜜以及小珍珠，無需添加茶，卻能以豐富層次帶出濃郁奶香，適合全年齡層享用。而「黑哞」則結合鮮乳坊莊園級鮮乳與古早味仙草甘露，再加入手工熬製的仙草凍和小麥可可脆球，多層次的口感讓人一試成主顧。喫茶小舖多年來以「用親手煮的茶，分享給每一位朋友」的理念，堅持選用優質茶葉與新鮮食材，用心製作每一杯飲品，成功打動廣大消費者的味蕾，成為台灣茶飲市場的重要品牌之一。今年的跨年活動，更以全新代言人JOYCE就以斯的加入，展現品牌積極創新的一面。

活動期間：2024年12月31日 - 2025年1月2日

優惠內容：購買經典飲品「哞³」或「黑哞」，即贈送價值35元的純茶乙杯（隨機贈送）。

注意事項：

本活動限喫茶小舖門市使用，不適用於外送平台。贈品以現場實際提供為主，無法挑選。