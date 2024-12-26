美式甜甜圈搶攻2025春節首發優惠必吃清單！Krispy Kreme甜甜圈在2025年開春之際，以蛇年生肖與新春佳節為靈感，推出三款象徵吉祥寓意的期間限定甜甜圈。這些創意甜點不僅外型充滿節慶氛圍，口感與設計更蘊含美好的祝福，讓甜甜圈控、甜點愛好者在迎接嶄新一年時感受到滿滿的溫暖與甜蜜。



▲Krispy Kreme買一送一！蛇年限定甜甜圈2025開春優惠買1送1搶先看 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理



Krispy Kreme全新「吉祥蛇喜迎春」系列甜甜圈自2025年1月2日起全台門市限時開賣，販售至2月12日止。這次推出的三款甜甜圈分別是「吉祥蛇」、「蘋安果」與「財神到」，以獨特的口味組合與造型設計，傳遞滿滿的美好寓意。



其中，「吉祥蛇」以檸檬巧克力搭配多多卡士達內餡，呈現酸甜交織的絲滑口感，並以靈動柔韌的蛇形象徵智慧與靈活；「蘋安果」採用蘋果巧克力淋面，點綴晶瑩砂糖粒和餅乾棒，傳遞平安與健康的祝福；「財神到」則結合牛奶、檸檬與黑巧克力，並以爆米花鮮奶油作為內餡，象徵財運滾滾、福氣滿盈。每款甜甜圈售價均為 60 元，無論自用或贈禮，都是迎接新春的甜蜜首選。



▲Krispy Kreme全新「吉祥蛇喜迎春」系列甜甜圈 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

除了限定甜甜圈，Krispy Kreme加碼推出多樣化的優惠活動與商品組合，讓顧客在節慶期間盡享甜蜜滋味與驚喜。吉祥禮盒提供 3 入、6 入及 12 入多種選擇，搭配不同甜甜圈口味，價格更享優惠折扣。搭配飲品的「吉祥套餐」則是另一項亮點，購買吉祥系列甜甜圈與任一大杯飲品，150元即可享受超值優惠。▲吉祥禮盒提供 3 入、6 入及 12 入多種選擇，搭配不同甜甜圈口味 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理此外，為了回饋粉絲，Krispy Kreme特別設計了多項驚喜活動。凡於2025年1月1日前加入 LINE 官方帳號，即可在1月2日至1月9日期間獲得專屬新品優惠券，享有「買一送一」的超值優惠。活動期間內單筆消費滿 188 元的顧客，還能參加「吉祥迎春抽抽樂」，獎品涵蓋甜甜圈兌換券、折扣券等多種選擇，讓每一次消費都充滿驚喜。此外，在 2 月 3 日的新春開工日，凡購買吉祥禮盒 6 入或 12 入的顧客，即可額外獲贈原味糖霜甜甜圈，數量有限，送完為止。推薦閱讀： 迪化街草莓大福大戰開打！滋養草莓大福強勢開賣 大稻埕草莓大福一定要衝。 ▲Krispy Kreme LINE 好友買一送一活動 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

Krispy Kreme2025吉祥禮盒優惠

活動期間：2025/1/2（四）至 2025/2/12（三）

內容：提供三種組合選擇，價格優惠如下：

3 入禮盒：180 元（包含 3 顆吉祥系列甜甜圈 + 3 顆經典甜甜圈）。

6 入禮盒：295 元（原價 315 元，包含 3 顆吉祥系列甜甜圈 + 3 顆經典甜甜圈）。

12 入禮盒：475 元（原價 585 元，包含 3 顆吉祥系列甜甜圈 + 9 顆經典甜甜圈）。



Krispy Kreme 吉祥套餐優惠

活動期間：2025/1/2（四）至 2025/2/12（三）

內容：購買任一吉祥系列甜甜圈搭配任一大杯飲品（價值 90 元以上），套餐優惠價僅 150 元。



Krispy Kreme LINE 好友買一送一活動

活動期間：2025/1/2（四）至 2025/1/9（四）

內容：2025/1/1（三）前加入 Krispy Kreme LINE 官方帳號的用戶，將於 1/2（四）收到【吉祥蛇喜迎春好友新品券】一張，可於活動期間內購買吉祥禮盒 6 入或 12 入時，免費獲贈原味糖霜甜甜圈 6 入或 12 入一盒。

注意事項：數量有限，贈完為止，優惠不可合併使用，外送平台不適用。



Krispy Kreme 吉祥迎春抽抽樂

活動期間：2025/1/2（四）至 2025/2/12（三）

內容：單筆消費滿 188 元即可參加抽獎一次，人人有獎。獎項包含：原味糖霜甜甜圈兌換券、3 入綜合禮盒兌換券、單筆消費 9 折優惠、6 入歡樂分享券、買 6 送 6 歡聚分享券、Krispy Kreme 吉祥蛇紅包袋

注意事項：單筆消費限抽獎一次，各項獎品數量有限，贈完為止。



Krispy Kreme 開工日限定買一送一活動

活動日期：2025/2/3（一）

內容：開工當日購買吉祥禮盒 6 入或 12 入，可獲贈原味糖霜甜甜圈 6 入或 12 入一盒。

注意事項：每人限購一組，每間門市限量 50 組，送完為止，優惠不可合併使用，外送平台不適用。