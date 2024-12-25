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迪化街草莓大福大戰開打！滋養草莓大福強勢開賣 大稻埕草莓大福一定要衝。

草莓 大稻埕 迪化街 滋養 more
2024-12-25 20:57:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：滋養和菓子官方粉絲團
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編輯 張人尹

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草莓之亂正式開打！每年冬天都是草莓控的天堂，超Q彈超療癒的「草莓大福」更是每年必搶、必吃。其中，大稻埕迪化街的草莓大福夯店「滋養」，近日草莓大福正式開賣，也是2024冬天草莓之亂、草莓大福大戰正式開打。

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▲▼滋養和菓子 冬季限定草莓大福開賣 / 圖片來源：「滋養和菓子」官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理



滋養的代表甜點之一「草莓大福」採用酸甜多汁的台灣新鮮草莓，搭配細膩的小倉紅豆沙，外層包裹柔軟Q彈的麻糬皮，打造層次豐富的口感。紅豆沙的微甜與草莓的酸爽完美平衡，糯米皮則帶來特有的香氣，讓人一口咬下，就能享受到草莓汁與豆沙的香甜交融。讓「滋養草莓大福」一直都是許多粉絲們每年必排、必買、必吃的草莓大福口袋名單。

▲▼草莓季必吃滋養和菓子草莓大福 / 圖片來源：「滋養和菓子」官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理


這次滋養的「草莓大福」12/21起在迪化門市正式開賣，但是因爲氣候影響，草莓供應量尚少，目前尚無法開放網路預訂，預計月底草莓產量穩定，也能期待門市跟網路會有更充足的供應數量。想搶先品嚐「草莓大福」冬季限定甜點的粉絲們，直接手刀衝滋養迪化門市開吃。

▲▼大稻埕迪化街滋養和菓子 草莓大福開賣資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

滋養和菓子 迪化店

地址：台北市大同區迪化街一段247號
電話：0225539553

 

 

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