聖誕節喝免費草莓飲料！Mr.Wish鮮果茶玩家冬季新品「草莓提拉米蘇」一開賣就讓許多草莓控收進口袋名單。這次趁著聖誕節話題，Mr.Wish特別推出19天草莓飲料免費喝活動，只要加入會員就送你一杯「草莓提拉米蘇」免費兌換，儲值滿額再送一杯，讓草莓控、飲料控聖誕節就能喝。



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▲▼Mr.Wish聖誕節優惠 草莓提拉米蘇免費喝 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理



Mr.Wish聖誕節優惠 草莓提拉米蘇免費喝

這次Mr.Wish特別推出限時1 天的聖誕活動，讓粉絲免費喝夢幻新品「草莓提拉米蘇」。其中本次新品以濃郁草莓冰沙、阿華田脆酷粒、芝芝奶蓋打造層次豐富的細膩口感，不只顏色超級夢幻、也是聖誕節必喝的濃郁、療癒風味，搭配Kakao Friends聯名造型罐，拍照打卡更可愛。▲▼Mr.Wish聖誕節新飲料 草莓提拉米蘇搭配Kakao Friends造型罐 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理Mr.Wish本次聖誕節優惠，自2024/12/25-2025/1/12期間，只要購買100元會員卡綁定APP，就送100元購物金、以及一杯草莓提拉米蘇，等於飲料不用錢。除此之外，只要單筆儲值滿500元也免費送一杯「草莓提拉米蘇」，累贈無上限，聖誕節就免費喝起來。▲▼Mr.Wish聖誕節優惠 草莓提拉米蘇免費喝活動方式 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/25-2025/1/12

活動方式：

1、至Mr.Wish全台門市，以100元購買會員卡並綁定Mr.Wish APP，立刻獲得100元APP購物金，再贈送乙杯草莓提拉米蘇(KAKAO FRIENDS聯名造型罐470ml，價值95元)。



2、至Mr.Wish全台門市儲值滿500元，免費獲得乙杯草莓提拉米蘇(KAKAO FRIENDS聯名造型罐470ml，價值95元)