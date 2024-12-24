7-11新奶茶喝起來！這次7-ELEVEN為了滿足奶茶控，特別推出超療癒冬季新飲品，首次攜手英倫百年品牌Whittard，推出「蜜香伯爵拿鐵」，飲料控、奶茶控冬天熱熱喝最爽。此外更針對聖誕節，針對7-11咖啡、茶品指定品項推出第二杯10元優惠，趁機喝起來很可以。



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▲▼7-11新奶茶推薦 Whittard蜜香伯爵拿鐵 聖誕節新品開喝 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN聖誕節優惠推薦

7-ELEVEN「星級饗宴」系列自12/25起推出冬日新品，首次攜手英倫百年品牌Whittard，推出「蜜香伯爵拿鐵」滿足奶茶控。其中特別融合33號伯爵茶包的佛手柑香氣與蜂蜜奶香，打造濃郁層次感。不只奶茶有氣質，還搭配超美英式復古藍色矢車菊花瓣圖案，憑杯套還能到Whittard門市享9折優惠。▲▼7-11聯名Whittard蜜香伯爵拿鐵 超商奶茶新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合本次新品「Whittard蜜香伯爵拿鐵」，在12/25-1/7買CITY TEA系列飲品將於活動期間享第二杯半價。為迎接聖誕節，7-ELEVEN加碼推出CITY CAFE與現萃茶系列共4款飲品，提供第二杯10元優惠，經典必喝「太妃焦糖風味瑪其朵、焙烤榛果風味拿鐵、濃萃拿鐵、四季春青茶」在12/23-12/25期間都可享第二杯10元優惠。▲▼7-11新奶茶Whittard蜜香伯爵拿鐵 聖誕節優惠整理 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了新飲品，本次「星級饗宴」更攜手台北W飯店的米其林主廚 Olivier Elzer，推出一系列精緻法式料理。法式烤雞系列首推「法式香草烤雞翅」、「紅酒燉牛肉義大利麵」隨時隨地都能享受精緻法式料理。甜點控則推薦超療癒「焦糖閃電泡芙」，以及療癒點心「法式香蒜小短棍、法式康堤起司手撕包」等法式小點與歐式麵包，搭配這次新飲品「蜜香伯爵拿鐵」打造異國風下午茶。▲▼7-11星級饗宴新品推薦 法式料理與歐式麵包新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動內容：

2024/12/23-12/25，指定飲品「太妃焦糖風味瑪其朵、焙烤榛果風味拿鐵、濃萃拿鐵、四季春青茶」同品項第二杯10元。



2024/12/25-2025/1/7，CITY TEA系列飲品全品項第二杯半價(含珍珠飲品)。



7-ELEVEN新品 Whittard蜜香伯爵拿鐵

上市日期：2024/12/25

售價：原價80元



7-ELEVEN新品 歐風美食推薦

上市日期：2024/12/25

售價：

法式烤雞佐時蔬：89元

法式香草烤雞翅：59元

法式烤雞佐牛肝菌燉飯：119元

紅酒燉牛肉義大利麵：129元

法式起司燻培根厚土司：79元

法式烤雞佐芥末籽白醬飯捲：69元

焦糖閃電泡芙：55元

法式香蒜小短棍：55元

法式康堤起司手撕包：59元