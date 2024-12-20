巧克力控等不及想喝！每到寒流來襲，巧克力控便期待小七和GODIVA聯名熱巧克力回歸，今年再度合作推出全新升級配方「GODIVA 醇濃熱巧克力」，繼續在寒冬用一杯比利時皇室御用熱巧克力療癒大家身心靈。將於12/25聖誕節當天開賣，推出兩大優惠之外，額外再加碼推出3款GODIVA加價購周邊，有毛毯、保溫瓶和保冷保溫袋，今年就由GODIVA陪你一起過冬。



▲▼小七GODIVA醇濃熱巧克力限量開賣/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



小七GODIVA醇濃熱巧克力

以濃厚可可風味帶來奢華暖意的「GODIVA 醇濃熱巧克力」，是這次小七獨家限定的GODIVA熱巧克力，主打不加一滴水超濃郁熱巧克力，嚴選象牙海岸、迦納可可兩大產地的可可豆混搭，搭配濃純鮮奶特調出最濃郁的熱巧克力，只限量36萬杯售完就喝不到。12/25~12/31，透過行動隨時取訂購可享嚐鮮價2杯149元，每日限量1000組。若在指定時間購買熱巧克力單杯還可額外獲得OPENPOINT點數20點。▲▼小七GODIVA醇濃熱巧克力不加一滴水，超濃郁/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝買GODIVA熱巧克力還附贈杯套，憑杯套至GODIVA消費滿300元即可現折50元。並加碼推出三款GODIVA限定周邊加價購，精選年度VIP好禮用超平價加價購就能收下，只需購買兩杯熱巧克力，即可加價換購。包括深色金線設計的「法蘭絨毛毯」399元、品牌鐫刻燙金的「保溫杯」399元，以及兼具實用與時尚的「保溫保冷袋」299元。推薦閱讀： 小七、全家都有！GODIVA米奇巧克力盒超萌，再送米奇造型巧克力。 ▲▼小七GODIVA醇濃熱巧克力有優惠、加價購商品/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

嚐鮮價：99元

開賣日：2024/12/25

優惠活動：

1、2024/12/25~12/31、2025/1/6~1/8 GODIVA醇濃熱巧克力單杯再加贈OPENPOINT點數20點。(限量36萬杯，售完為止)



2、行動隨時取: 2024/12/25~12/31(共計6天)，GODIVA 醇濃熱巧克力嚐鮮價2杯149元，每日限量1000組。限時販售。(行動隨時取不加入單杯贈OPENPOINT點數與2杯加價購GODIVA周邊商品活動)



3、買就附贈主題杯套，即日起~2025/4/30憑杯套於GODIVA台灣門市消費，原價300元即可現折50元。



小七GODIVA加價預購活動

活動時間：2024/12/25~2025/1/9

活動辦法：購買兩杯熱巧克力可加價購以下周邊商品

法蘭絨毛毯：399元（限量6000組）

品牌保溫杯：399元（限量3000組）

保溫保冷袋：299元（限量1000組）