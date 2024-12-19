GODIVA米奇巧克力台灣終於開賣了！冷冷的冬天就是想要吃點巧克力療癒一下，這次GODIVA推出經典米奇聯名巧克力，於GODIVA門市販售限定款，小七、全家、全聯等各大超商超市也推出四款米奇造型盒，光是擺在架上就讓米奇控腦波弱結帳。並在台北101打造限定3D巧克力米奇打卡點，只要在台北101門市購買米奇聯名款，加碼送限定手工米奇巧克力，在聖誕節前帶給大家滿滿的驚喜。



▲▼GODIVA米奇巧克力聯名，小七、全家等通路都有賣/ GODIVA提供、WalkerLand窩客島整理



GODIVA米奇聯名

款式：

GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮盒12顆裝(含餡) $2,180

GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮袋6顆裝(含餡) $1,280

優惠：凡購買上述禮盒系列任一品項，滿額$2500，即可獲贈GODIVA巧克力禮盒3顆裝乙盒及限定版迪士尼聯名封套。贈品數量有限，送完即止。



GODIVA米奇聯名台北101打卡點優惠

活動時間：2024/12/20~12/23

活動內容：凡於台北101 GODIVA快閃櫃購買經典米奇聯名系列任一品項，贈送手工米奇造型巧克力一支，每日數量有限。



GODIVA經典米奇造型盒

售價：329元

販售通路：小七、全家等各大便利超商、超市販售

品項：GODIVA 經典米奇造型盒 經典黑、經典白、金緻黑、金緻白

口味：每款包含包括5顆Masterpieces獨立包裝巧克力(黑巧克力醬巧克力; 榛果牛奶巧克力)



GODIVA經典米奇聯名數位活動

活動時間：2024/12/25~2025/1/20

活動辦法：於GODIVA 官方LINE 帳號活動頁籤進入活動頁面，登錄GODIVA經典米奇系列指定品項之購買發票，即有機會抽中東京迪士尼樂園雙人遊 (門票+來回機票) (1名) 和其他加碼好禮，詳情請見活動頁面說明。(活動頁面將於12/25正式上線)