GODIVA米奇巧克力台灣終於開賣了！冷冷的冬天就是想要吃點巧克力療癒一下，這次GODIVA推出經典米奇聯名巧克力，於GODIVA門市販售限定款，小七、全家、全聯等各大超商超市也推出四款米奇造型盒，光是擺在架上就讓米奇控腦波弱結帳。並在台北101打造限定3D巧克力米奇打卡點，只要在台北101門市購買米奇聯名款，加碼送限定手工米奇巧克力，在聖誕節前帶給大家滿滿的驚喜。
▲▼GODIVA米奇巧克力聯名，小七、全家等通路都有賣/ GODIVA提供、WalkerLand窩客島整理
GODIVA米奇聯名系列，於全台門市推出兩款經典米奇巧克力禮盒，以華麗黑金設計結合米奇魔術師圖案，12顆裝禮盒設計以絲絨首飾禮盒為發想，運用燙金米奇造型打造高貴質感，黑金配色透出高級感。而6顆裝兩款則是以絲絨束繩袋設計，吃完巧克力還能留下來當收納袋。凡購買任一門市販售的米奇禮盒，滿額即贈限量聯名封套與巧克力禮盒，吸引粉絲搶購。
▲▼GODIVA米奇巧克力限定禮盒/ GODIVA提供、WalkerLand窩客島整理
此外，在各大超市、量販店則是推出四款米奇造型盒，以米奇大頭為造型的金屬盒，有經典黑與白到金緻黑與金緻白，每款造型盒內藏5顆Masterpieces巧克力，包含黑巧克力醬與榛果牛奶巧克力等經典口味。聖誕節送GODIVA米奇保證可以哄太座歡心，盒子還能成為飾品或文具收納盒，實用又有紀念價值，329元又能輕鬆入手。
▲▼GODIVA四款米奇造型盒於各大超商、超市限定/ GODIVA提供、WalkerLand窩客島整理
12月20日起，台北101快閃櫃將為米奇迷打造專屬拍攝區，購買任一聯名商品可獲贈手工米奇巧克力，限量贈品每日搶購一空。此外，12月25日至明年1月20日，「GODIVA經典米奇冬日慶典」登錄發票活動也正式開跑，有機會抽中東京迪士尼雙人遊與其他好禮，讓粉絲感受滿滿聖誕魔力。
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▲▼GODIVA台北101門市打造米奇巧克力打卡點/ GODIVA提供、WalkerLand窩客島整理
GODIVA米奇聯名
款式：
GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮盒12顆裝(含餡) $2,180
GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮袋6顆裝(含餡) $1,280
優惠：凡購買上述禮盒系列任一品項，滿額$2500，即可獲贈GODIVA巧克力禮盒3顆裝乙盒及限定版迪士尼聯名封套。贈品數量有限，送完即止。
GODIVA米奇聯名台北101打卡點優惠
活動時間：2024/12/20~12/23
活動內容：凡於台北101 GODIVA快閃櫃購買經典米奇聯名系列任一品項，贈送手工米奇造型巧克力一支，每日數量有限。
GODIVA經典米奇造型盒
售價：329元
販售通路：小七、全家等各大便利超商、超市販售
品項：GODIVA 經典米奇造型盒 經典黑、經典白、金緻黑、金緻白
口味：每款包含包括5顆Masterpieces獨立包裝巧克力(黑巧克力醬巧克力; 榛果牛奶巧克力)
GODIVA經典米奇聯名數位活動
活動時間：2024/12/25~2025/1/20
活動辦法：於GODIVA 官方LINE 帳號活動頁籤進入活動頁面，登錄GODIVA經典米奇系列指定品項之購買發票，即有機會抽中東京迪士尼樂園雙人遊 (門票+來回機票) (1名) 和其他加碼好禮，詳情請見活動頁面說明。(活動頁面將於12/25正式上線)