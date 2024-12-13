巧克力控吃全家新品！寒流來襲，就忍不住想要吃點濃郁的巧克力療癒一下，這次全家便利商店主攻「奢華巧克力饗宴」，嚴選法國的「米歇爾柯茲」、比利時的「貝可拉」以及日本的「明治巧克力」世界級人氣巧克力，推出9款全新巧克力甜點、巧克力麵包，為巧克力控提供多層次的口感與視覺盛宴。



▲▼全家巧克力甜點新品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家巧克力甜點新品

巧克力小花千層布蕾55元

巧克力千層蛋糕59元

榛果巧克力閃電泡芙49元

雙重巧克力塔(12/18上市)49元

巧克力麻糬泡芙(12/18上市)48元

莓果巧克力夾心匠土司42元

紅寶石可可軟歐 45元

莓莓可可蛋糕麵包 45元

濃情巧克力熔岩蛋糕 45元