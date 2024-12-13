巧克力控吃全家新品！寒流來襲，就忍不住想要吃點濃郁的巧克力療癒一下，這次全家便利商店主攻「奢華巧克力饗宴」，嚴選法國的「米歇爾柯茲」、比利時的「貝可拉」以及日本的「明治巧克力」世界級人氣巧克力，推出9款全新巧克力甜點、巧克力麵包，為巧克力控提供多層次的口感與視覺盛宴。
▲▼全家巧克力甜點新品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家的minimore甜點系列再添5款新作，首推的「巧克力小花千層布蕾」以明治可可粉結合鮮奶油製成滑順內餡，搭配酥脆餅皮和巧克力豆，口感層次豐富。另有濃郁的「巧克力千層蛋糕」、香醇的「榛果巧克力閃電泡芙」以及12月18日即將上市的「巧克力麻糬泡芙」與「雙重巧克力塔」，每款都各具特色，成為冬季甜點控不可錯過的選擇。
▲▼全家巧克力甜點新品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
除了巧克力甜點之外，也推出多款巧克力烘焙新品引發熱議。再次和台灣精品巧克力「畬室」聯名推出「莓果巧克力夾心匠土司」以米歇爾柯茲可可粉搭配莓果醬與柔軟土司，創造出酸甜交融的極致風味。「紅寶石可可軟歐」則將明治可可粉與熊本石臼糯小麥粉結合，內餡蔓越莓巧克力醬酸甜平衡。此外，會流餡的「濃情巧克力熔岩蛋糕」與酸甜適中「莓莓可可蛋糕麵包」也不能錯過。
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全家巧克力甜點新品
巧克力小花千層布蕾55元
巧克力千層蛋糕59元
榛果巧克力閃電泡芙49元
雙重巧克力塔(12/18上市)49元
巧克力麻糬泡芙(12/18上市)48元
莓果巧克力夾心匠土司42元
紅寶石可可軟歐 45元
莓莓可可蛋糕麵包 45元
濃情巧克力熔岩蛋糕 45元