蠟筆小新又有新品了！京田製菓針對春節禮盒，將日本經典動漫《蠟筆小新》變成可可愛愛的造型餅乾盒，以小新的招牌表情為靈感，不僅是充滿童趣的餅乾盒，還能當擺飾或收納盒使用。超可愛的小新大頭造型餅乾盒，目前確定將在12/11於小七等4大通路限定販售，讓粉絲看到就忍不住買來收藏。
▲▼小七春節禮盒推薦 蠟筆小新造型餅乾禮盒 / 京田製菓提供、WalkerLand窩客島整理
京田製菓一向以細膩工藝與嚴格品質管理聞名，此次的蠟筆小新造型禮盒完美展現品牌理念。餅乾採用天然奶油製作，不添加防腐劑與人工色素，健康又安心。共有小新、小白和肥嘟嘟左衛門三款造型餅乾，每款皆獨立包裝設計，乾淨方便，適合隨時分享或自用。
蠟筆小新造型禮盒不僅萌趣滿分，更是實用性十足。餅乾盒採用站立設計，吃完後還可作為收納盒使用，瞬間增添節日氛圍。對於熱愛小新的粉絲來說，這款禮盒絕對是必收珍藏品。不論是與親友共享，還是作為新年禮物，都充滿濃濃心意與年味，讓人忍不住一口接一口。
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京田製菓 蠟筆小新造型餅乾禮盒
售價：399元
販售通路：7-ELEVEN、愛買、Mia C'bon、City Super
上市日期：2024年12月11日