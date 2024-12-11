蠟筆小新又有新品了！京田製菓針對春節禮盒，將日本經典動漫《蠟筆小新》變成可可愛愛的造型餅乾盒，以小新的招牌表情為靈感，不僅是充滿童趣的餅乾盒，還能當擺飾或收納盒使用。超可愛的小新大頭造型餅乾盒，目前確定將在12/11於小七等4大通路限定販售，讓粉絲看到就忍不住買來收藏。



▲▼小七春節禮盒推薦 蠟筆小新造型餅乾禮盒 / 京田製菓提供、WalkerLand窩客島整理



京田製菓 蠟筆小新造型餅乾禮盒

售價：399元

販售通路：7-ELEVEN、愛買、Mia C'bon、City Super

上市日期：2024年12月11日