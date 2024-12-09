布丁狗變客美多店長了！從日本名古屋發跡的人氣名店「客美多咖啡KOMEDA′S Coffee」，不僅將名古屋超高CP值的「點飲料送早餐」特色文化引進台灣，這次更難得跨界和三麗鷗明星布丁狗夢幻聯名，推出3款限定布丁狗聯名甜點和飲料之外，也祭出限量版布丁狗周邊加價購，全台客美多咖啡變成超萌的主題咖啡廳，在今年冬天帶給大家滿滿的療癒。
▲▼客美多Ｘ布丁狗聯名推焦糖布丁奶茶和布丁狗限定周邊 / 客美多咖啡提供、WalkerLand窩客島整理
將於12/18至明年2/26期間限定的客美多Ｘ布丁狗聯名，為台灣限定的聯名企劃，布丁狗店長出沒在全台客美多門市中，推出全新飲品「焦糖布丁牛奶咖啡」與「焦糖布丁奶茶」，讓焦糖與布丁的香甜魅力完美結合。其中，奶茶融合滑嫩布丁與濃郁奶香，讓茶香層次更添柔和；牛奶咖啡則帶來甜中帶苦的平衡滋味，滿足不同口感需求。
▲▼客美多Ｘ布丁狗聯名焦糖布丁牛奶咖啡、焦糖布丁奶茶邊 / 客美多咖啡提供、WalkerLand窩客島整理
客美多咖啡招牌甜點「冰與火」也推出「焦糖卡士達」限定口味，酥脆丹麥麵包夾入香濃卡士達，再搭配冰涼霜淇淋，呈現絕佳口感。每款新品都附上隨機布丁狗插卡與盲袋貼紙，讓味蕾與視覺雙重滿足。此次聯名推出「布丁狗x客美多咖啡」磁鐵組與杯墊組，滿載布丁狗的Q萌風格。不論是家中裝飾還是辦公桌上的可愛小物，都讓生活充滿療癒感。
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▲▼客美多Ｘ布丁狗聯名甜點、布丁狗限定周邊/ 客美多咖啡提供、WalkerLand窩客島整理
客美多咖啡Ｘ布丁狗聯名
聯名期間：2024/12/18~2025/2/26
焦糖布丁牛奶咖啡(冰/熱)：200元
焦糖布丁奶茶(冰/熱)：200元
冰與火焦糖卡士達：200元
布丁狗x客美多咖啡聯名磁鐵(3入)：260元
布丁狗x客美多咖啡聯名杯墊(2入)：260元