布丁狗變客美多店長了！從日本名古屋發跡的人氣名店「客美多咖啡KOMEDA′S Coffee」，不僅將名古屋超高CP值的「點飲料送早餐」特色文化引進台灣，這次更難得跨界和三麗鷗明星布丁狗夢幻聯名，推出3款限定布丁狗聯名甜點和飲料之外，也祭出限量版布丁狗周邊加價購，全台客美多咖啡變成超萌的主題咖啡廳，在今年冬天帶給大家滿滿的療癒。



▲▼客美多Ｘ布丁狗聯名推焦糖布丁奶茶和布丁狗限定周邊 / 客美多咖啡提供、WalkerLand窩客島整理



客美多咖啡Ｘ布丁狗聯名

聯名期間：2024/12/18~2025/2/26

焦糖布丁牛奶咖啡(冰/熱)：200元

焦糖布丁奶茶(冰/熱)：200元

冰與火焦糖卡士達：200元

布丁狗x客美多咖啡聯名磁鐵(3入)：260元

布丁狗x客美多咖啡聯名杯墊(2入)：260元