Kitty鐵粉必須搶!連續多年和Hello Kitty都有聯名的老協珍,今年在春節檔期不僅有年年搶到缺貨的Hello Kitty佛跳牆甕,更加碼推出全新行李箱禮盒系列,結合老協珍明星商品熬雞精與人蔘精,只送不賣的Hello Kitty行李箱系列共推出四款,於老協珍官網、全家、7-11、全聯等通路限定販售,超萌的造型一定要搶來收藏,讓Kitty陪你一起出遊。



▲▼老協珍 X Hello Kitty行李箱聯名全家、7-11、全聯等通路販售/ 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理



八十年歷史的老協珍再次攜手三麗鷗,推出聯名限定Hello Kitty行李箱系列,為新春送禮市場注入萌系旋風。本次聯名結合了老協珍明星產品熬雞精與人蔘精,搭配28吋經典行李箱、14吋手提箱及7吋盥洗包等實用旅行好物,不僅功能性滿分,更以Hello Kitty經典元素為設計亮點,絕對是送禮自用兩相宜的夢幻選擇。▲老協珍 X Hello Kitty 28吋行李箱共有兩款/ 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理除了可愛外型,這次推出的行李箱系列更具實用價值。28吋大容量行李箱專為長途旅行設計,輕巧卻堅固耐用;14吋手提箱則是短途旅行或日常收納的好選擇,結合Hello Kitty經典粉與月牙白配色,讓旅行裝備也充滿甜美氛圍。而隨身盥洗包則方便攜帶,實用性十足。▲老協珍 X Hello Kitty行李箱聯名系列只送不賣/ 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理值得一提的是,老協珍也為這次聯名推出明星新品「熬雞精紅棗枸杞口味」,專為現代女性打造的補養品,結合紅棗與枸杞的自然香甜,入口即感受濃郁風味,適合忙碌生活中追求好氣色或想補充體力的人士使用。即日起購買指定商品組合,如人蔘精96瓶或熬雞精14入禮盒,即可獲贈限量行李箱系列,讓Hello Kitty迷直接收藏到最實用的周邊好物。推薦閱讀: 桃園也有唐吉訶德了!吉伊卡哇 三麗鷗專區快衝DON DON DONKI桃園買。 ▲老協珍 X Hello Kitty行李箱聯名系列「熬雞精紅棗枸杞口味」/ 老協珍提供、WalkerLand窩客島整理老協珍 X Hello Kitty行李箱聯名人蔘精經典原味96瓶 贈28吋月牙白行李箱販售地點:7-11、家樂福、老協珍官網、MOMO、百貨門市人蔘精經典原味96瓶 贈28吋經典粉行李箱販售地點:全聯、大潤發熬雞精限定14入禮盒2盒 贈14吋月牙白手提箱販售地點:家樂福、大潤發、全家、老協珍官網、MOMO、百貨門市熬雞精14入禮盒2盒 贈7吋經典粉盥洗包販售地點:康是美、屈臣氏