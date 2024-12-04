桃園人終於有唐吉訶德DON DON DONKI了！以激安價、日本雜貨為主打的唐吉訶德DON DON DONKI，是大家去日本要逛、要掃貨的購物店。這次在桃園統領開設台灣第六間門市，規劃全台最大文具專區，集結了超高人氣吉伊卡哇、三麗鷗、熊抱哥等周邊商品，讓粉絲爆買一波之外，也規劃桃園特色專區、全新烤地瓜冰淇淋屋台等，都只在DON DON DONKI統領店限定登場。



▲▼DON DON DONKI唐吉訶德桃園首間店開幕，吉伊卡哇、三麗鷗專區必逛 / DON DON DONKI提供、WalkerLand窩客島整理



DON DON DONKI 唐吉訶德桃園統領店

將於12/5正式開幕的「DON DON DONKI桃園統領店」，為了歡慶桃園首店門市開幕，祭出日本和牛前胸肉買一送一限量優惠，只要399元就能吃到超佛。同時，草莓季也率先登場，堪稱草莓之王的日本福岡縣甘王草莓，限時特價499元一盒必須先搶。▲▼DON DON DONKI唐吉訶德桃園開幕日本和牛買一送一、甘王草莓優惠 / DON DON DONKI提供、WalkerLand窩客島整理零食控也能在DON DON DONKI桃園統領店買到手軟，推出多款獨家販售的零食，包括味覺糖酷露露Q糖（有田蜜柑味）、日本限定笑屋美樂巧克力酥餅、日本機場免稅店必買超大支固力果POCKY餅乾棒等，不用出國就能一次買齊，寒流來襲就靠零食補充能量。▲▼DON DON DONKI唐吉訶德桃園獨家零食/ DON DON DONKI提供、WalkerLand窩客島整理熱愛各種可愛小物的也一定要衝DON DON DONKI桃園統領店，規劃全台最大、最齊全文具區，有吉伊卡哇、熊抱哥、星之卡比等專區，各種可愛周邊讓粉絲走進來奉獻錢包、整櫃掃貨。其中還有獨家限定的三麗鷗造型汽球，人魚漢頓、大耳狗、布丁狗等通通都有，保證讓你荷包大失血。開幕限定首賣的夢幻閃光袋更是必搶單品。▲▼DON DON DONKI唐吉訶德桃園獨家零食/ DON DON DONKI提供、WalkerLand窩客島整理全新屋台美食「烤地瓜冰淇淋」是這次開幕的一大亮點，日本產超甜烤地瓜搭配濃郁北海道牛奶冰淇淋，成就無法抗拒的甜香組合。同時，還有台灣限定的日本和牛串，每串僅售99元，香氣四溢的煎烤表皮與嫩滑的牛肉令人難忘。▲▼DON DON DONKI唐吉訶德桃園屋台「烤地瓜冰淇淋」/ DON DON DONKI提供、WalkerLand窩客島整理而桃園限定的「蜜桃專區」，集合多款蜜桃口味零食與風味商品，是桃園人專屬的驚喜小天地。為了歡慶開幕，統領廣場1樓設置3公尺高DONPEN吉祥物落地氣球，只要和氣球合影並上傳至官方粉絲專頁，就有機會抽中千元現金抵用券，別錯過這波桃園限定優惠。推薦閱讀： 大安區就有聖誕市集！5大聖誕燈飾 3大聖誕市集嘉年華重點必看。 ▲▼DON DON DONKI唐吉訶德桃園限定專區/ DON DON DONKI提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

地址：330桃園市桃園區中正路61號B1

開幕時間：2024年12月5日（四）上午11:00營業時間：

B1 DON DON DONKI 店鋪11:00～23:00

1F美食走廊 和牛串&烤地瓜冰淇淋12:00-20:30



DON DON DONKI 桃園統領店開幕優惠

12/5-12/8

日本和牛前胸肉 買一送一399元（每日限量10份）、日本福岡縣甘王草莓499元（限量200盒）、一蘭拉麵直麵5入699元。



12/5-12/15

伊藤先生夾心餅乾（香草/巧克力風味）39元、期間限定山芳洋芋片（薄鹽/奶油醬油風味）買一送一 99元、日清杯麵（咖哩/海鮮/醬油）65元、LED炫彩卡拉OK麥克風199元、高絲老虎草禦痘舒緩噴霧買一送一300元。



限時限量滿額贈

12/5-12/7 單筆消費滿3,000元即可獲得DONPEN桌曆乙個（每日限量100個）

12/5-12/11 單筆消費滿1,500元即可獲得桃園開幕限定DONKI夢幻閃光袋乙個（每日限量100個）

12/5-2025/1/1 與DONPEN落地氣球合照並上傳至DON DON DONKI臉書粉絲專頁，就有機會抽中千元現金抵用券。