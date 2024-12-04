誰說只有新北耶誕城要拍！一年一度的台北聖誕季「2024台北耶誕愛無限」開跑，除了串連信義區、東區各大百貨打造絕美聖誕燈飾之外，更在新生南路沿線打造五大主題燈區，有九米高的聖誕主燈璀燦亮相，也規劃聖誕音樂會、聖誕市集、聖誕嘉年華等活動，大安人搶先來拍美照、耍浪漫。



▲台北聖誕節景點推薦：大安區2024台北耶誕愛無限/ WalkerLand窩客島整理提供。



今年「2024台北耶誕愛無限」於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平基督長老教會、台北真理堂周邊打造夢幻聖誕燈飾，於每天傍晚五點點燈，結合耶誕襪、禮物盒及槲寄生等經典元素，讓街頭充滿濃厚的節慶氛圍。大安森林公園更設置高達九米的主燈「心意樹」更是必拍重點之一，白天踏青、夜晚賞燈好不愜意。



▲台北聖誕節景點「2024台北耶誕愛無限」大安森林公園九米的主燈「心意樹」/ WalkerLand窩客島整理提供。

2024台北耶誕愛無限

活動時間：2024/11/30-2025/1/1

亮燈時間：每日17時至22時

五大打卡燈區：

1.台北衛理堂周邊（大安區新生南路二段113號）

2.基督復臨安息日會台北教會周邊（大安區新生南路二段26號）

3.天主教台北聖家堂周邊（大安區新生南路二段50號）

4.台北和平基督長老教會周邊（大安區和平東路一段183巷9號）

5.台北真理堂周邊（大安區新生南路三段86號）



2024台北耶誕愛無限 耶誕音樂會

時間：2024/12/14 17:00-19:30

地點：大安森林公園主舞台



2024台北耶誕愛無限 耶誕遊商圈

時間：即日起至2024/12/25

地點：永康商圈、公館商圈、師大龍泉商圈

說明：民眾於活動期間至台北公館商圈、永康商圈、師大龍泉商圈等特約店家消費滿額100元即可參加三波抽獎活動，有機會抽中AirPods Pro及Apple Watch、超商抵用券等好禮。



2024台北耶誕愛無限 國際耶誕文化嘉年華

時間：2024/12/14 10:00-21:00

地點：大安森林公園



2024台北耶誕愛無限 聖誕永康嘉年華

時間：2024/12/7

地點：永康公園登場



2024台北耶誕愛無限 聖誕文化藝術嘉年華

時間：2024/12/14

地點：國父紀念館