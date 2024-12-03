誠品聖誕市集逛起來！每年到浪漫12月，就是要拍各種聖誕節美照、吃各種聖誕大餐，還是逛逛最有氛圍的聖誕市集，讓每個週末行程滿滿。這次誠品特別特別在中山南西、新店、台中等地規劃不同主題聖誕市集，超過20天接力登場，還不知道要買什麼交換禮物，那就到誠品逛逛聖誕市集。



▲▼誠品聖誕市集中山南西、新店、台中都有 / WalkerLand窩客島整理提供。



誠品生活南西 聖誕市集藝術招待所

活動時間：2024/12/5~12/8



誠品生活文創平台expo 耶誕市集

活動時間：2024/12/9~12/26



誠品生活新店 聖誕歲末市集

活動時間：2024/12/7~12/8



台中誠品生活480 NICI耶誕嘉年華

活動時間：2024/12/7~12/8