誠品聖誕市集逛起來！每年到浪漫12月，就是要拍各種聖誕節美照、吃各種聖誕大餐，還是逛逛最有氛圍的聖誕市集，讓每個週末行程滿滿。這次誠品特別特別在中山南西、新店、台中等地規劃不同主題聖誕市集，超過20天接力登場，還不知道要買什麼交換禮物，那就到誠品逛逛聖誕市集。
▲▼誠品聖誕市集中山南西、新店、台中都有 / WalkerLand窩客島整理提供。
由誠品生活南西率先登場的「藝術招待所」，於12/5開始為期4天聖誕市集，以創意手作和精緻選品點亮整個節日氛圍。活動集合「物WOO Collective」、「茱莉工藝所」等六大設計品牌，推出獨家耶誕熱紅酒禮盒及療癒苔球植栽課程。愛香氛的朋友更不能錯過「Atelier Cologne歐瓏」的耶誕限定客製化皮套刻印服務，讓每份香氛都成為獨一無二的珍藏。想送出最具個人特色的禮物，這裡絕對是最佳選擇。
▲▼誠品聖誕市集各種選品滿足聖誕交換禮物的購買需求/ WalkerLand窩客島整理提供。
誠品生活文創平台expo緊接推出耶誕市集，從12/9~12/26長達18天不間斷，邀集25家創意品牌展出羊毛氈飾品、設計花藝和耶誕甜點等超萌商品。同時，1樓「楽玩多WAYTOFUN」快閃店帶來寶可夢、迪士尼等正版IP限量周邊，成為節慶送禮的不二選擇。
▲▼誠品南西聖誕市集一樓「楽玩多WAYTOFUN」快閃店帶來寶可夢、迪士尼周邊/ WalkerLand窩客島整理提供。
此外，12/7-12/8本週末在誠品生活新店規劃「聖誕歲末市集」，現場有LIVE音樂表驗、親子手作緞帶聖誕樹與紙杯雪人等活動，適合帶小朋友一起去同歡。而台中七期的誠品生活480則是推出「NICI耶誕嘉年華」，邀請到深受孩子喜愛的小豬威比將與粉絲見面，為全家大小創造最溫馨的節日回憶。
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▲▼誠品聖誕市集新店裕隆城、台中七期的誠品生活480也有/ WalkerLand窩客島整理提供。
誠品生活南西 聖誕市集藝術招待所
活動時間：2024/12/5~12/8
誠品生活文創平台expo 耶誕市集
活動時間：2024/12/9~12/26
誠品生活新店 聖誕歲末市集
活動時間：2024/12/7~12/8
台中誠品生活480 NICI耶誕嘉年華
活動時間：2024/12/7~12/8