捷運出站就能逛聖誕市集！一年一度的「德國商品聖誕市集」確定將在年末快閃回歸，陸續將在台北圓山花博公園花海廣場與新北耶誕城的市民廣場熱鬧登場。現場總計有90家攤商帶來歐式傳統美食、熱紅酒、道地德國啤酒，讓人彷彿置身歐洲小鎮。
▲▼2024德國聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供。
今年的市集以多元德式風味為主軸，帶來經典脆皮德國豬腳、搭配德國酸菜的熱紅酒、德式香腸與自製傳統配方的葡萄酒，提供地道口感。喜愛甜點的朋友千萬別錯過千層甜甜圈與脆皮拿破崙千層派，每一道都蘊藏職人精神與對傳統的致敬。更有來自世界各地的特色美食，像是立陶宛樹蛋糕與丹麥麵包，為聖誕佳節增添更多異國風情。
▲▼2024德國聖誕市集各種德國美食 / WalkerLand窩客島整理提供。
今年的市集帶來多家德國特色啤酒廠，包括擁有450年歷史的Arcobräu及以雲朵泡沫馳名的艾丁格小麥啤酒，並推出限量隱藏款，讓啤酒迷大呼過癮。同時，台灣本地品牌如耶魯小鎮、爅登煙燻也加入市集，推出煙燻德國豬腳、牛胸肉等多款佳餚，透過低溫慢烤手法呈現細膩香氣與獨特口感。「小歐洲」專區更以德國傳統攤位重現最真實的聖誕氛圍，充滿濃厚節慶感。
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▲▼2024德國聖誕市集各種啤酒、美食 / WalkerLand窩客島整理提供。
2024德國聖誕市集
活動時間、地點：
圓山花博公園 花海廣場
11/29(五) 11:00 - 21:00
11/30(六) 11:00 - 21:00
12/1日(日) 11:00 - 20:00
新北板橋耶誕城 市民廣場
12/6(五) 11:00 - 22:00
12/7(六) 11:00 - 22:00
12/8(日) 11:00 - 22:00