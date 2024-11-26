捷運出站就能逛聖誕市集！一年一度的「德國商品聖誕市集」確定將在年末快閃回歸，陸續將在台北圓山花博公園花海廣場與新北耶誕城的市民廣場熱鬧登場。現場總計有90家攤商帶來歐式傳統美食、熱紅酒、道地德國啤酒，讓人彷彿置身歐洲小鎮。



▲▼2024德國聖誕市集 / WalkerLand窩客島整理提供。



2024德國聖誕市集

活動時間、地點：

圓山花博公園 花海廣場

11/29(五) 11:00 - 21:00

11/30(六) 11:00 - 21:00

12/1日(日) 11:00 - 20:00



新北板橋耶誕城 市民廣場

12/6(五) 11:00 - 22:00

12/7(六) 11:00 - 22:00

12/8(日) 11:00 - 22:00