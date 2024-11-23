屏東聖誕村下雪了！每到聖誕節各地都點亮夢幻燈飾，將街道變成浪漫打卡點，而北有板橋耶誕城，南則是有屏東聖誕村，讓網美、網帥都搶著朝聖打卡的人氣點。今年2024屏東聖誕村以「歐風童話」為主題，首次在屏東公園和屏東火車站打造夢幻雙主燈秀，分別是「歡樂童話屋」與屏東火車站的「聖誕村」。裝飾了18組繽紛燈飾，還有金色大道、5大打卡點等，周末更加碼推夢幻飄雪秀，邀大家一起到國境之南享受浪漫南國的聖誕佳節。



▲▼2024屏東聖誕村首次推出雙主燈秀，免費拍/ WalkerLand窩客島整理提供。



2024屏東聖誕村

屏東聖誕節的雙主燈以「童話故事」為靈感，搭配精彩燈光秀輪番演出。屏東火車站的「聖誕村」主燈，每晚15分鐘一次燈光展演，以浪漫雪花球歡迎歸鄉旅人；屏東公園的「歡樂童話屋」，則每30分鐘上演咕咕鐘音樂秀。此外，園內燈飾如「松鼠公爵城堡」、「奇幻夢遊」等以不同時間頻率展演，帶來不間斷的驚喜。從金色大道到周邊街道，一公里長的燈飾閃耀街頭，讓屏東市區成為全台最浪漫的打卡天堂。▲▼2024屏東聖誕村特色打卡點/ WalkerLand窩客島整理提供。活動期間還有超豐富的市集與拍照體驗，11/23、11/24「中華一條街市集」，匯集文創手作、甜點小吃等超過50家攤位，提供民眾邊逛邊吃的歡樂體驗。每周末的飄雪光雕秀與聖誕老公公遊行更是亮點滿滿，隨機派發驚喜好禮。屏東公園內還設置免費韓國拍貼機，讓大家留下美好回憶。再搭配熱可可、法式鹹派與可麗露等限定甜點，絕對是個令人流連忘返的聖誕旅程。推薦閱讀：▲▼2024屏東聖誕村飄雪秀、夢幻燈海隧道/ WalkerLand窩客島整理提供。

活動日期：11月23日點燈至明年1月1日

燈光秀：屏東火車站每15分鐘一次；屏東公園主燈每30分鐘一次

市集活動：11月23日至24日中華一條街市集

飄雪秀：每周六、日限定演出

甜點美食：熱可可、法式鹹派、韓國拍貼機免費體驗