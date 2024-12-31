7-11跨年咖啡優惠，22個咖啡優惠一次帶你看！為了迎接2025年，7-ELEVEN特別針對線上、線下同步推出超狂咖啡優惠，推薦先搶「精品拿鐵」直接買7送7下殺5折開喝。無論是門市現場揪團喝優惠，或者是用APP線上搶優惠組合，自己分次慢慢喝，只要有優惠通通都先衝。



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▲7-11跨年咖啡優惠 超商咖啡5折 22個咖啡優惠一次看 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



針對跨年優惠話題，7-ELEVEN在2025年1月1日至1月5日，於門市現場推出多重優惠。在7-ELEVEN門市購買指定14大品類商品，享「2件79折、4件75折」的超值組合，搭配icash Pay或指定信用卡結帳，單筆滿千折100元。咖啡控還能喝CITY系列飲品折扣，包含特大杯美式3杯100元、拿鐵2杯100元，還有CITY PRIMA精品拿鐵2杯100元、經典純奶茶3杯100元、黑糖珍珠撞奶3杯100元優惠，跨完年1/1集體開喝剛剛好。



▲7-11跨年咖啡優惠 門市優惠咖啡3杯100元 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

2025年7-ELEVEN時來運轉 門市現場優惠

此外，用手機APP也能搶小咖啡優惠，自12月30日至2025年1月2日，OPENPOINT線上推出「CITY陪你前進2025」優惠，CITY CAFE特大美式買7送7、拿鐵買7送4，還有莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶任選買3送2買3送2的限量組合，精品咖啡系列也有超狂「美式、拿鐵、馥芮白」同品項買7送7，5折開喝超划算。▲7-11跨年咖啡優惠 APP線上優惠咖啡買7送7 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理2025年1月1日至1月7日，7-ELEVEN還特別針對甜點控推出加碼優惠，推薦「吃冰+飲料」限定組合，買霜淇淋或酷聖石冰淇淋，搭配美式或拿鐵，下午茶組合剛剛好。此外還有特調飲品系列「咖啡珍珠歐蕾、皇家伯爵紅茶拿鐵、好時經典可可」等優惠組合7杯300元，一杯不到43元就能喝。▲7-11跨年咖啡優惠 APP線上優惠吃冰+飲料 咖啡7杯300元 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年1月1日至2025年1月5日

活動通路：7-ELEVEN門市現場

活動推薦：

CITY CAFE特大杯美式3杯100元(原價180元)

CITY CAFE特大杯拿鐵 2杯100元(原價140元)

CITY PRIMA中杯精品拿鐵 2杯100元(原價180元)

CITY TEA經典純奶茶3杯100元(原價150元)

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶3杯100元(原價180元)





OPENPOINT行動隨時取 線上優惠

活動期間：2024年12月30日至2025年1月2日

活動通路：OPENPOINT行動隨時取APP線上限定

推薦優惠：

CITY CAFE特大美式買7送7 ，限量2.5萬組。

CITY CAFE特大拿鐵買7送4，限量2.5萬組。

CITY CAFE大杯卡布奇諾買7送4，限量2.5萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選買7送4，每日限量1萬組。

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選買3送2 ，每日限量1萬組。

CITY TEA莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶任選買3送2，每日限量1萬組。

CITY PRIMA大杯精品美式買7送7，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送7，限量2萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元 ，限量2萬組。



甜食控OPENPOINT行動隨時取 線上優惠

活動期間：2025年1月1日起至1月7日

活動通路：OPENPOINT行動隨時取APP線上限定

推薦優惠：

CITY CAFE大杯美式4杯+指定雪淋霜/酷聖石霜淇淋任選2支 ，限量1萬組。

CITY CAFE大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜/酷聖石霜淇淋任選2支，限量1萬組。

CITY TEA四季春青茶/英式紅茶4杯+指定雪淋霜/酷聖石霜淇淋任選2支，限量1萬組。

CITY CAFE厚乳拿鐵7 杯優惠價300元，限量5萬組。

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾7杯優惠價360元，限量5萬組。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵紅茶拿鐵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典可可)熱飲系列任選7杯優惠價300元，限量5萬組。

CITY CAFE大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元，限量5萬組。