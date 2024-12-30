草莓控終於等到了！今年受氣候影響，天氣太冷草莓量不足，讓草莓控遲遲等不到草莓甜點、草莓飲品大爆發。這次大苑子宣布草莓季限定飲料「莓好時光、莓好花漾」同步在12/30起正式開賣，還有飲料新品「莓好蜜朵朵、莓好戀奶酪」以及甜點「莓好戀奶酪」，讓草莓控終於能天天喝草莓、吃草莓。



推薦閱讀：2024飲料話題回顧！6大手搖杯話題「2024手搖新開店 蕎麥飲料風潮 奶精奶茶」你跟上沒。



▲▼大苑子草莓季 莓好時光草莓牛奶 草莓季飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



大苑子草莓季 販售資訊

這次大苑子推出的草莓季系列，在12/30強勢回歸，推出包含「莓好時光」、「莓好花漾」、「莓好戀奶酪」等超多選擇，均使用大湖鮮採草莓製作。「莓好時光」搭配許慶良特A級鮮奶，打造濃郁草莓牛奶，「莓好花漾」則結合文山青茶與愛玉，是清爽的草莓果茶。▲▼大苑子草莓季飲料必喝 莓好時光及莓好花漾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，大苑子草莓季這次更推出養生版「莓好蜜朵朵」加入銀耳增添口感，還有奶香加倍的「莓好戀奶酪」，以莓好時光草莓鮮奶基底，再加入手作許慶良鮮奶酪，適合偏好奶香、咀嚼口感的草莓控。甜點方面有「許慶良莓好鮮奶酪」，以草莓果醬搭配滑嫩奶酪，打造草莓控的下午茶首選。▲▼大苑草莓季新飲料推薦 莓好蜜朵朵及莓好戀奶酪 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了滿足草莓控，大苑子在市府夢想店更推出獨家草莓甜點「草莓鮮乳霜淇淋」，以香甜多汁草莓和濃郁特A級鮮乳打造，粉嫩外表讓人IG打卡必拍。還有一款草莓冰品「莓好樂園聖代」更加入OREO、蜂蜜玉米脆片等豐富配料，最應景、最澎湃的草莓冰即日起就能在信義區開吃。▲▼大苑子草莓冰品，圖為過往商品示意圖，非本次新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2024/12/30起

品項及價格：

莓好時光

價格：北部$90(M) / $115(L)，中南部$85(M)/$110(L)



莓好花漾

價格：$90(L)



莓好戀奶酪

價格：$110(L)



莓好蜜朵朵

價格：$95(L)



許慶良莓好鮮奶酪

價格：$65 (杯)

大苑子 限定草莓冰品販售資訊

供應門市：大苑子市府夢想店限定

品項及價格：

草莓鮮乳霜淇淋

價格：$110



莓好樂園聖代

價格：$189