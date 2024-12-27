飲料控的2024飲料話題，沒跟上就遜掉！每天都要來杯手搖杯、喝杯珍奶的飲料控，只要有新品、新飲料店絕對會手刀衝去朝聖，不錯過任何手搖杯最新話題。窩客島帶你回顧2024年6大飲料話題，無論是新開店、新品牌，還是飲料控一定知道的「無咖啡因蕎麥飲料、手搖杯新開店話題、奶精奶茶話題」，看看你都跟上了沒。



▲▼2024飲料話題 手搖新開店 蕎麥飲料推薦 奶精奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供



2024飲料話題：手搖杯新開店

新開的手搖杯店絕對是飲料控必跟話題，2024年新開手搖杯包含排隊也要喝的「UG樂己」，主打AI系統化手搖店、7秒就出一杯，招牌必喝「三窨十五茉」15朵茉莉花香氣的奶綠。另一間「青山-青茶專業製作」則是好拍的仛寂風手搖杯，主打青茶系列，無論純茶控、奶茶控都收進口袋名單。



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▲▼2024手搖杯新開店話題品牌 UG樂己、青山-青茶專業製作 / WalkerLand窩客島整理提供





2024年首次登陸台北的手搖杯，也狂掀話題，包含手搖杯南霸天「茶之魔手」首次北上，以及粉絲狂敲碗的「八曜和茶」在新北市連開兩間分店，台中最美奶茶「BLIKE」堪稱手搖杯界LV也插旗台北市，都吸引許多台北人排隊朝聖。



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▲▼2024手搖杯話題品牌 八曜和茶、茶之魔手台北一號店 / WalkerLand窩客島整理提供



2024飲料話題：奶精奶茶

在2024年依然有許多KOL、網紅打造新手搖杯品牌，包含廚佛瑞德的手搖杯「WTF tea express」，實況主丁特的手搖杯「特‧好喝烏龍茶專賣店」。此外，還有網紅見習網美小吳、紀卜心的「十盛熟成奶茶」也掀起一波手搖杯新開店話題。▲▼2024手搖杯新開店話題品牌 KOL品牌WTF tea express、十盛 / WalkerLand窩客島整理提供

在「十盛熟成奶茶」的鮮奶茶、奶精奶茶風波中，有許多奶茶控紛紛表示「其實比較喜歡奶精奶茶」，意外引出奶精奶茶的討論話題，奶精奶茶不只奶香更濃厚、乳糖不耐症也可以喝。其中奶茶控狂推「50嵐、龜記、SOMA、COMEBUY、春水堂」等經典奶精奶茶。



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▲▼2024飲料話題 奶精奶茶推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



2024飲料話題：無咖啡因飲料、蕎麥茶風潮

在手搖杯品項上，2024年「無咖啡因飲料」是一大趨勢，許多不喝茶，怕睡不著、怕心悸的飲料控，有了更多選擇。其中，最熱門的無咖啡因飲料就是「蕎麥茶」，品牌主打蕎麥茶的包含大茗、八曜和茶、一沐日，也有許多品牌特別推出「無咖啡因」系列，包含迷客夏、茶湯會、先喝道、再睡5分鐘，以及麻古茶坊都在今年推出蕎麥茶系列搶佔無咖啡因飲料話題。



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▲▼2024無咖啡因飲料 蕎麥飲料推薦麻古茶坊、再睡5分鐘 / WalkerLand窩客島整理提供



2024飲料話題：手搖杯聯名沒有極限

近幾年「手搖杯聯名」已經是一大趨勢，2024年的手搖杯聯名更跳脫、更多元，包含COMEBUY與手遊「原神」聯名、得正與保養品品牌「蘭蔻」聯名、可不可與保養品牌「品木宣言」聯名、馬祖新村與甜點品牌「Beard Papa’s」聯名，甚至還有7-ELEVEN與可不可「超商X手搖杯」聯名，讓飲料有更多玩法。



▲▼2024年手搖杯跨界聯名推薦 得正X蘭蔻、COMEBUY X原神 / WalkerLand窩客島整理提供



2024飲料話題：被手搖杯耽誤的周邊店

手搖杯聯名絕對不只是包裝，更會推出一系列聯名周邊小物，在2024年堪稱「被手搖杯耽誤的周邊店」絕對是可不可，從noii noii聯名推出手機殼、潮牌BAPE聯名周邊、玩具總動員聯名、還有限量版可不可悠遊卡，每一波都讓粉絲搶爆。另一間讓粉絲搶爆周邊的就是50嵐，每次都採地區限定，包含珍奶一卡通、限量珍奶杯都搶翻。此外茶之魔手「珍奶徽章」更是在Threads上狂洗版，讓珍奶控通通搶著要。



▲▼2024手搖杯周邊小物推薦 可不可玩具總動員 50嵐珍奶一卡通 / WalkerLand窩客島整理提供



2024飲料話題：超商變成24小時手搖杯店

台灣人對於手搖杯的熱愛，已經到了想要24小時都想喝珍奶的程度，在2024年全家、7-ELEVEN直接讓超商變成手搖杯店，全家在門市中推出「搖搖茶吧」，就像超商咖啡一樣24小時提供，從奶茶、有料水果茶通通都能喝。而7-ELEVEN不只跟可不可聯名，在門市賣可不可珍奶之外，也在限定門市打造「不可思議茶BAR」，主打可以調甜度冰塊，無論是珍奶、奶蓋通通現點現做。



▲▼2024飲料話題 超商變成飲料店推薦 全家搖搖茶吧、7-ELEVEN不可思議茶BAR / WalkerLand窩客島整理提供

