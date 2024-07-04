在台灣手搖杯市場之中，如果真的沒有自己的特色、味道，很快就會被市場淘汰。為了搶攻台灣手搖市場，全新手搖茶飲品牌「UG樂己」將於7/7開幕，首波主打全AI系統化手搖店、7秒一杯好喝到尖叫的無糖手搖茶。同時，以綠色主調、讓手搖控有一秒置身於城市綠洲品嚐著最美味無糖手搖茶。





當AI成為全台灣的熱門話題時，UG樂己導入全新AI智能茶飲機，打造全台首間全AI系統化手搖店，在消費者下單後約即7秒，即可品嚐最到主打手搖「三窨十五茉」15朵茉莉花香氣的手搖杯。不只是帶動了手搖話題，更要讓AI手搖成為未來手搖杯的趨勢、解放店員的手手。





UG樂己手搖茶表示，這一次透過AI智能茶飲機的引進，就是希望可以確保每一杯茶飲的製作都迅速且精準，藉由AI高效製飲技術，控制每杯飲品的品質一致性，同時也能解放同仁們的手手，讓也每一位品嚐到UG樂己手搖茶都是一樣的風味。





這一次UG樂己手搖茶新開幕，首波主打商品「三窨十五茉」、採用百分百茉莉真花，每杯都喝得到15朵茉莉香氣，同時也以平易近人的價格設定，讓手搖控無負擔的追求最佳茶飲體驗，將「樂己」成為日常。並且UG樂己手搖品牌的上市杯款也與專精水墨技巧的時尚插畫家「PingYu秉御」聯名打造，以花藝為靈感出發，就是要讓大眾裡裡外外的感受花香氣息。



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UG樂己手搖茶

開幕日期：7/7(日)

營業時間：10:00~21:30

UG首店地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷13號