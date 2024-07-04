飲料控很忙，忙著訂飲料、喝飲料，還要忙著搶周邊！近期最夯飲料話題，包含社群超夯「可不可」推出蜜蜂工坊聯名新品，此外還有經典人氣霸主「50嵐」推出地區限定珍奶一卡通，一開賣就瘋搶，而台北排隊潮牌飲料「SOMA」也推出全新菜單、奶茶販賣機，窩客島整理最新「手搖杯快訊」飲料控一定要先Get。
50嵐 奶茶造型一卡通
50嵐珍奶變成一卡通了！超萌「擬真食物嗶嗶卡」這次再加一，連鎖在地手搖杯「50嵐」特別把經典招牌「珍珠奶茶」做成迷你造型一卡通，在7/1起正式開賣，不過這次限定販售區域在「高雄、屏東、台東」地區，並且採限量開賣，想收藏的鐵粉快南下朝聖。
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可不可新品聯名蜜蜂工坊
可不可新品哪次不喝！可不可近期已經變成手搖杯界的潮牌，飲料新品、周邊小物都吸引粉絲們瘋搶。這次可不可特別攜手蜜蜂工坊，在7/4起推出蜂蜜蘋果新品「金蘋春芽」，此外還有限量版「可不可悠遊卡」，獨家週邊加價99元就能收藏，鐵粉一定要先衝。
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SOMA奶茶飲料販賣機
超人氣飲料品牌SOMA，不管在東區、在中山站，每次路過都看倒飲料控大排長龍。SOMA這次聽見粉絲們的心聲，即日起在SOMA中山門市搶先打造「SOMA to go」飲料自動販賣機，每天現做3款人氣飲品放到販賣機內供應，讓飲料控省下超多排隊時間。
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