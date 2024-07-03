可不可新品哪次不喝！可不可近期已經變成手搖杯界的潮牌，飲料新品、周邊小物都吸引粉絲們瘋搶。這次可不可特別攜手蜜蜂工坊，在7/4起推出蜂蜜蘋果新品「金蘋春芽」，此外還有限量版「可不可悠遊卡」，獨家週邊加價99元就能收藏，鐵粉一定要先衝。



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為了讓人夏天超消暑、又喝不膩，可不可特別攜手蜜蜂工坊推出新品「金蘋春芽」，其中使用蜜蜂工坊「100%黃金比例龍眼蜜」，搭配蘋果汁、春芽綠茶，用蜂蜜讓果香與茶香更合拍。除了「金蘋春芽」之外，可不可也使用蜜蜂工坊的蜂蜜，加碼推出「金蜜系列調飲」系列，包含「金檸熟成、金蜜檸果」經典飲品加了蜂蜜一秒升級。







配合新品上市，可不可針對會員推出限定優惠，7/10起只要買2杯「金蘋春芽」就送蜜蜂工坊手作蜂蜜30g一罐，並且在7/4推出限量版「可不可成哥悠遊卡」，會員使用點數3點、再加價99元就能加購一張，並且再送熟成紅茶(L)一杯，飲料控一定要先朝聖。



可不可 金蘋春芽

上市日期：2024/07/04起

售價：

北北基、離島、百貨商場：大杯70元

一般：大杯65元



可不可KEBUKE K’LUB 會員甜蜜獨享優惠

活動時間：2024年7月10日起

活動內容：至全台可不可熟成紅茶門市，持可不可K'Lub會員行動條碼，購買2杯金蘋春芽即可贈送蜜蜂工坊手作蜂蜜30g一罐。



可不可KEBUKE K’LUB 全台限量「成哥悠遊卡」

活動時間：2024年7月4日起

活動內容：至全台可不可熟成紅茶門市，憑會員點數3點加$99元即可限量加購KEBUKE可不可俱樂部成哥悠遊卡一張，並贈送熟成紅茶(L)一杯。

注意事項：數量有限，售完為止，每人每帳號限兌換一張。



詳細活動規範及供應情形，依 可不可 官方公告為準。