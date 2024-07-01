超人氣飲料品牌SOMA，不管在東區、在中山站，每次路過都看倒飲料控大排長龍。SOMA這次聽見粉絲們的心聲，即日起在SOMA中山門市搶先打造「SOMA to go」飲料自動販賣機，每天現做3款人氣飲品放到販賣機內供應，讓飲料控省下超多排隊時間。除此之外，門市菜單也推出全新15款新飲品，包含隱藏版「SOMA大人系調酒飲料」內行飲料控一定要喝過。



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為了讓粉絲們排隊減少時間，這次SOMA特別在中山店打造「SOMA to go」飲料自動販賣機，每天13:00起現做提供「原味茶歐雷、純・紅玉、冰糖水梨高山菁茶」等熱賣飲品，採瓶裝方式供應，其中飲品也是每天新鮮做裝瓶，多了一個SOMA瓶可以收藏。同時，在販賣機也供應SOMA周邊甜點「蜜桃菁茶果凍、捲心酥、可麗露」等，讓人下午茶一次Get。







不只有中山站的SOMA飲料販賣機，這次SOMA也在全門市菜單推出新品「焙茶系列」，以手工現刷的焙茶作為主角，品項包含在京站門市賣爆點現定版「焙茶歐雷」之外，還有加入濃縮咖啡的「鴛鴦焙茶歐雷」，以及SOMA特調喝法「黑芝麻焙茶歐雷、北杏仁焙茶歐雷」，飲料控一定要喝到。





SOMA to go 自動販賣機

特別的是，SOMA也特別為飲料控設計「大人系」專屬調酒手搖杯，把經典飲品設計成「加酒版」，包含「大人系茶歐雷」VSOP、威士忌、或是奶酒加奶茶，還有「催化係特調飲」水果氣泡飲加琴酒或白蘭地，「微醺系花果茶」系列飲品，則是水果、茶香、酒香平衡，大人系調酒手搖杯系列菜單藏在一般菜單後面，都是以輕度酒精含量，讓人微醺喝起來。

地點：台北市中山區中山北路二段20巷23號

飲品販售時間：13:00-21:00



SOMA新品系列 焙茶新品、微醺飲品

販售門市：SOMA全門市

注意事項：微醺飲品限18歲以上購買

