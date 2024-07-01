50嵐珍奶變成一卡通了！超萌「擬真食物嗶嗶卡」這次再加一，連鎖在地手搖杯「50嵐」特別把經典招牌「珍珠奶茶」做成迷你造型一卡通，在7/1起正式開賣，不過這次限定販售區域在「高雄、屏東、台東」地區，並且採限量開賣，想收藏的鐵粉快南下朝聖。



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▲圖片來源：「高雄50嵐民生民權店」官方粉絲團。



50嵐這次於高屏、台東地區門市聯手推出「50嵐奶茶造型一卡通」限定周邊，迷你珍奶杯上有50嵐經典LOGO字樣，還有小吸管造型通通還原，在杯中還原奶茶顏色、還有一顆顆小珍珠，在杯中可以任意搖晃，是珍奶控一定要收藏的限定卡。



▲圖片來源：「高雄50嵐民生民權店」官方粉絲團。



這次「50嵐奶茶造型一卡通」於7/1起正式開賣，並且在高雄、屏東、台東限定門市販售。只要在活動門市現場買飲料滿100元，並且加價299元就能帶走一個「50嵐奶茶造型一卡通」，滿200元可以加購2個，依此類推，數量有限售完為止，要衝之前也建議飲料控先致電門市詢問有沒有庫存。



▲圖片來源：「高雄50嵐民生民權店」官方粉絲團。



50嵐奶茶造型一卡通

活動期間：2024/7/1起，限量售完為止。

活動門市：50嵐高雄、屏東、台東限定門市（部分門市不參加，依門市公告為準）

活動內容：到50嵐活動門市「現場」消費滿100元，即可以$299元加價購「珍珠奶茶造型一卡通」一個，滿200元加購兩個，依此類推。



詳細活動規範及供應情形，依 50嵐 官方公告為準。