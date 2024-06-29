近兩年「手搖杯聯名」是可愛趨勢！許多連鎖手搖杯為了吸引粉絲，大玩「跨界聯名」，與插畫家、IP角色，或是與時尚品牌合作，推出聯名飲料杯、或甚至是周邊小物，讓飲料控通通搶收藏。這次窩客島幫飲料控整理近期最新、最可愛手搖杯聯名，再加碼給你「手搖杯新品優惠」，7大推薦帶你開喝。







珍煮丹聯名matsui老師

手搖杯不能只有好喝、更要很好拍！一直是許多黑糖珍珠控最愛的手搖飲「珍煮丹」，這一次推出全新夏季限定「西瓜系」手搖飲，同步加碼聯手日本藝術家matsui老師，打造喝了會啊嗚啊嗚的可愛手搖杯，要用Q萌狗狗結合清涼西瓜、加上咀嚼控最愛的西瓜椰奶小芋圓，讓2024的夏天可可愛愛喝珍煮丹。



活動期間：6/19起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391368







春陽茶事聯名插畫家 YAMAMA

在地手搖杯「春陽茶事」這次夏天祭出芭樂主題飲品「胭脂芭樂冰茶、胭脂芭樂多多」，打造紅心芭樂酸甜喝法。此外更特別與台灣新銳插畫家 YAMAMA 跨界聯名，以美式復古、飽和色彩的風格，設計全新飲料杯裝，讓飲料控IG拍起來。



活動期間：2024/06/26起

售價：

胭脂芭樂冰茶：中杯$55／大杯$65

胭脂芭樂多多：中杯$65／大杯$75





發發聯名時尚服飾plain-me

療癒係手搖杯「發發」這次特別推出「奶茶季」滿足飲料控，選用斯里蘭卡的「努瓦拉紅茶」為基底，把經典珍奶升級成「發發私藏珍珠鮮奶茶」、以及發發最擅長的優格飲料喝法「珍珠奶茶優格」。除此之外，更與時尚品牌plain-me聯名推出旅行小包、經典老帽及T-shirt等穿搭配件，搭配珍奶配色設計，讓飲料控通通要先Get。



活動期間：2024/7/1起

售價：

珍珠奶茶優格：95元(M)

發發私藏珍珠鮮奶茶：60元(M)/70元(L)

發發 x plain-me 奇異鳥旅行小包：1280元

發發 x plain-me 奇異鳥老帽：980元

發發 x plain-me 奇異鳥TEE：1280元







TEA TOP 水豚手搖杯免費加料

在地手搖飲「TEA TOP第一味」，夏天配合「巨峰葡萄」盛產時間，在7/1起推出限定飲品「巨峰葡萄青」，其中喝得到100％新鮮巨峰葡萄汁、搭配回甘的綠茶、茶凍。配合新品上市，7/1-7/4買巨峰葡萄青可免費再加料「寒天晶球」乙份。此外7/4起還能用99元加購超萌「可愛水豚君環保提袋」。



活動說明：

7/1-7/4，買巨峰葡萄青(含茶凍)，可免費再加料「寒天晶球」乙份。

7/4起，凡購買巨峰葡萄青(含茶凍)，可享加購價99元「可愛水豚君環保提袋」。







大苑子聯名昇恆昌、故宮禮盒

水果系手搖杯大苑子，這次特別攜手國立故宮博物院、台灣免稅店龍頭昇恆昌，推出代表台灣味的「荔枝玫瑰禮盒」，以酥脆口感荔枝玫瑰蝴蝶酥、搭配台灣頂級貴妃烏龍茶，打造下午茶組合吃法。此外，夏天更推出「百變火龍果冰沙、火龍果翡翠、甜橙火龍果、RedBull能量小火龍」火龍果系列，適合夏天消暑開喝。







山焙SUNBAY 新品買三送一

茶行職人的手搖杯山焙SUNBAY，這次特別把夏天消暑的西瓜、結合自家招牌茶底，推出新品「金烏西瓜」，以花蓮西瓜汁、搭配金烏厚茶，打造專屬台灣味的消暑水果茶。配合新品上市，山焙SUNBAY推出買三送一優惠，此外，只要買「金烏西瓜」就送一張「瓜刮樂卡」，有機會刮中第二杯半價、專屬提袋免費送等好禮。



活動期間：2024/07/01-07/31

活動內容：

1、凡購買金烏西瓜，即可獲得「瓜刮樂」卡一張（一單限送一張）。

2、單筆購買滿三杯金烏西瓜，再送一杯金烏西瓜！（可累贈、可寄杯）。







七盞茶 和「7」打卡抽免費喝

主打原茶、單茶的「七盞茶」這次看準夏日喝飲料話題，再加上七盞茶的「7月本命月」，因此特別推出打卡活動，在7月份只要拿著「七盞茶」的飲料，並且與全台有「7/七/柒/Seven」的景點或看板合照，就有機會抽中「七盞紅萃冰棒」、或是一周七天的「七盞茗茶」免費兌換券，讓飲料控通通喝起來。



活動時間：2024/7/1-7/31

活動內容：只要手拿七盞茶的飲品，與全台有7/七/柒/Seven的景點或是看板合照，並上傳至貼文留言區，就有機會獲得寵7好禮。







PLUS：清心福全聯名咖波

這一波「手搖杯聯名」話題中，經典在地飲品「清心福全」也在官方粉絲團推出最新一波聯名預告，鐵粉一眼看出聯名主角是台灣超人氣插畫IP「咖波」，雙方將合作打造全新「夏日派對」，也讓粉絲們期待將推出哪些聯名飲品或是周邊小物，窩客島將持續追蹤，提供粉絲們第一手快訊。



