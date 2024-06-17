手搖杯不能只有好喝、更要很好拍！一直是許多黑糖珍珠控最愛的手搖飲「珍煮丹」，這一次推出全新夏季限定「西瓜系」手搖飲，同步加碼聯手日本藝術家matsui老師，打造喝了會啊嗚啊嗚的可愛手搖杯，要用要用Q萌狗狗結合清涼西瓜、加上咀嚼控最愛的西瓜椰奶小芋圓，讓2024的夏天可可愛愛喝珍煮丹。





珍煮丹希望在這炎熱的夏季之中，除了有清涼好喝的手搖飲之外，還能可可愛愛的過日子，所以特別聯手日本藝術家matsui老師，深知老師擅長用柔和筆觸勾勒線條，繽紛色彩填滿視覺，描繪出狗狗的活潑好動感，所以這一次的杯子設計採用擬人化的手法成為主人勾肩搭背的好朋友，一起散步、一起發呆、一起來珍煮丹，時而發懶偶爾搗蛋滿滿的生活既視感。





同時，這一次的2024夏季限定手搖飲「西瓜烏龍」，選用烏龍茶的溫潤中和西瓜的冰冷，甜味十足且香氣四溢的西瓜汁喝下後尾韻帶有烏龍茶的茶香，多層次風味不管你是不是西瓜控都會喜愛的一款飲品。此外，還有耶奶限定手搖飲，椰子特殊的香氣融合奶的醇香濃厚，搭配西瓜汁的清爽果感，最畫龍點睛的是一顆顆雙色Q彈小芋圓，滿滿份量層層堆疊出口感，忍不住一口接著一口。







最後，還有厚片蹦出新滋味，鬆軟的厚片抹上椰子奶酥醬烤至金黃酥脆，吃得到椰子莎莎的顆粒與奶酥互相搭配，佐上葡萄乾增添香氣與口感，下午茶最佳夥伴蹦蹦椰酥厚片配上西瓜飲品，讓人吃著吃著、就全部吃光光了。







JUMP!DADADA 擁抱whynot?杯提

活動間期：6/19起

活動內容：期間內至全台珍煮丹門市購買任兩杯L杯飲品即贈擁抱whynot?杯提，一手提起可愛輕鬆帶著走，活動僅限現場，各店數量有限贈完為止。



珍煮丹寵愛你的毛孩們

活動期間：6/19起

活動內容：期間內至全台珍煮丹消費不限金額即可索取免費冰塊杯乙杯，讓你的毛小孩也可以一同消暑，活動僅限現場，各店數量有限贈完為止。





珍煮丹2024夏季新品 西瓜烏龍 啊嗚~

價格：一般門市 (L)$65、百貨門市 (L)$70



珍煮丹2024夏季新品 西瓜椰奶小芋圓

價格：一般門市 (M)$75/(L)$85、百貨門市 (M)$80/(L)$90



蹦蹦椰酥厚片(僅限輕食門市販售)

價格：一般門市(L)$65、百貨門市(L)$70