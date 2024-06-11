迷客夏新品15款一次看！夏天就是辦公室天天揪團訂飲料，還要喝得不重複、不無聊。這次迷客夏一次推出15款夏季新品，包含3大主題「無咖啡因蕎麥系列、酸甜青梅系列、升級版KUMO雲奶霜系列」，讓飲料控連喝一個星期都不會膩。



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為了滿足「無咖啡因」飲料控的偏好，這次迷客夏特別設計「蕎麥茶系列」新品，包含「輕纖蕎麥茶、輕纖蕎麥拿鐵」共2款，自然蕎麥香氣、沒有咖啡因，連小朋友也可以盡情喝。此外，鐵粉敲碗的「KUMO雲奶霜」奶蓋升級回歸，在奶蓋中加入紐西蘭鮮奶油、自家綠光鮮奶、蕎麥茶，並且撒上烤蕎麥脆粒增添口感，打造全新「蕎麥奶蓋」喝法。本次「KUMO雲奶霜」系列可選擇搭配9款茶底，飲料控選擇障礙發作。







針對夏天清爽酸甜口味，迷客夏也推出全新「酸甜系飲品」新喝法，主推酸甜青梅飲品「熟釀青梅綠」酸鹹梅子綠茶喝法，另一款是無咖啡因的「熟釀青梅檸」替換成檸檬汁更適合偏愛酸味的飲料控。此外還有蜜桃系列「蜜桃烏龍、蜜桃茉莉」也在這次夏季菜單中強勢回歸，用果茶風味最適合替夏天消消暑。





2024迷客夏夏季菜單 販售資訊

販售時間：2024/06/12(三)上市，至售完為止。

飲品售價：

輕纖蕎麥茶 $40元(L)

輕纖蕎麥拿鐵 $60元(M)/$70元(L)

熟釀青梅綠/檸 $55元(L)

蜜桃烏龍/茉莉 $65元(L)

蕎蕎奶霜(伯爵/大正/娜杯/綠/烏/青/麥) $65元(L)

蕎蕎奶霜(蜜桃茉莉/蜂蜜青梅) $80元(L)



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。