小七霜淇淋新口味是水蜜桃牛奶！7-ELEVEN最新口味「水蜜桃牛奶霜淇淋」6/12起正式開賣，在上市之前就讓許多粉絲敲碗期待，這次7-ELEVEN霜淇淋與「桃園好農」合作，主打酸甜「水蜜桃牛奶」風味，除此之外還有新飲料「水果冰沙楊枝甘露」、酷聖石新口味「芒果草莓冰淇淋」通通在小七開吃。



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7-ELEVEN近期為了搶攻「超商冰淇淋」地位，推出許多限定口味，每次都讓粉絲期待度爆表。這次7-ELEVEN特別攜手桃園市府桃園好農合作，推出「水蜜桃牛奶霜淇淋」新口味，其中使用當季新鮮的拉拉山水蜜桃果汁，再加上瑞穗鮮奶，打造酸甜果香、奶香風味，6/12起正式開賣，粉絲手刀先衝。







7-11霜淇淋新品怎麼吃最優惠，在6/12-7/9期間每週五六日，使用icash 2.0或icash PAY支付享「第2支半價」優惠。另外6/21-6/23再加碼夏至優惠，不限支付工具霜淇淋全品項「買一送一」。線上優惠的部分，在OPENPOINT App行動隨時取，享「8件333元」優惠，可以到門市任選兌換49元霜淇淋，趁機買起來。





7-ELEVEN 水蜜桃牛奶霜淇淋

此外，7-ELEVEN現做飲品「CITY TEA」系列，同步推出新品「水果冰沙楊枝甘露」，喝得到芒果冰沙、芒果果肉、椰果、凍飲等口感，讓人24小時都能在超商喝楊枝甘露，首波自6/12起在全台6950間小七門市開賣，嚐鮮價折10元，單杯75元開喝。同時，7-ELEVEN酷聖石複合店，也推出全新「芒果草莓冰淇淋」，以芒果果泥加上草莓丁，還有手遊「怪物彈珠」聯名杯，IG一定要拍。

上市日期：2024/06/12

售價：49元

優惠活動：

1、於6月12日至7月9日每周末五六日，憑icash 2.0或icash PAY支付享第2支半價。

2、於6月21日至6月23日推出夏至活動，不限支付工具享有全口味同價位買一送一。

3、於6月12日起，使用OPENPOINT App購買行動隨時取，8件只要333元，可於霜淇淋販售門市兌換49元霜淇淋，也可於酷聖石複合店兌換 2oz 59元冰淇淋。





7-ELEVEN CITY TEA水果冰沙楊枝甘露

上市日期：2024/06/12

售價：85元

優惠活動：6/12起上市嚐鮮價75元



7-ELEVEN 酷聖石複合店 芒果草莓冰淇淋

上市日期：2024/06/12

售價：2oz 59元、3oz 89元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。