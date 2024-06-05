哈根達斯買一送一開吃！哈根達斯先前與馬卡龍大師Pierre Hermé聯名，推出最特別的「馬卡龍冰淇淋」系列，在冰淇淋裡直接拌入馬卡龍，打造多層次口感。這次哈根達斯再與Pierre Hermé聯名推出新口味「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，還有新品限定「買一送一」優惠，冰淇淋空手刀朝聖。



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哈根達斯與Pierre Hermé聯名的「馬卡龍冰淇淋」系列，經典口味包含「柚香檸檬馬卡龍、草莓覆盆子馬卡龍、雙重巧克力甘納許」，這次再推出新口味「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，其中吃得到郁黑醋栗醬、酸甜藍莓醬，以及外酥內軟的馬卡龍口感，一口冰淇淋通通都能享受到。







本次「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」新口味，推出420ml杯裝、100ml迷你杯兩種規格，以及「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕」外層更包裹著馬卡龍白巧克力脆皮，在哈根達斯門市之外，也期待在超商、大賣場等各零售通路開賣。除此之外，哈根達斯門市也推出獨家「凍飲」系列，主打「星空香草藍莓」冰淇淋飲品，夢幻紫色系讓人IG打卡拍起來。





哈根達斯 香草藍莓馬卡龍冰淇淋 新品系列

配合新品上市，哈根達斯特別推出限定「買一送一」優惠。在6/15-7/5期間，只要在哈根達斯門市，點餐時喊出「Oh-là-là」，即可享有甜筒裝的「馬卡龍香草藍莓聖代」買一送一優惠。另外在6/30前加入根達斯LINE官方帳號，綁定會員就送「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券，下午茶約姐妹、約閨蜜吃冰很可以。

香草藍莓馬卡龍冰淇淋 杯裝(420ml)：$359元

香草藍莓馬卡龍冰淇淋 迷你杯(100ml)：$129元

香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕：$129元

星空香草藍莓（哈根達斯門市限定）：$325/杯



哈根達斯 買一送一活動資訊

新品買一送一

活動期間：2024/6/15–2024/7/5

活動方式：於哈根達斯全台門市，點餐時喊出Oh-là-là，即可享「馬卡龍香草藍莓聖代」買一送一優惠（原價$325/支）。

不參加店家：新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地



凍飲買一送一

活動期間：即日起至6/30

活動方式：加入哈根達斯LINE官方帳號（@haagen.dazs.tw）並綁定會員，即可獲得冰淇淋凍飲買一送一優惠券（不限同品項）。



詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。