只喝冰淇淋紅茶就遜掉！網友瘋傳「50嵐芒果青」近期悄悄回歸，被譽為童年懷舊系飲品的「芒果青」比起超人氣「冰淇淋紅茶」更早、更經典，也是夏天的消暑神器。這次50嵐「芒果青、荔枝烏龍」2款冰淇淋飲料，全台限定4縣市搶先開賣，飲料控真的要瘋狂敲碗、求回歸。
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▲圖片來源：「50嵐台南中華店」網路訂餐系統，下同。
提到冰淇淋漂浮飲料，許多人最先想到50嵐的「冰淇淋紅茶」，在經典紅茶加入一球香草冰淇淋，不只冰涼超消暑，飲料隨著時間慢慢融化，還能喝到香草奶茶風味。但許多飲料控心目中經典的是，水果風味的「芒果青」芒果冰淇淋加青茶，以及「荔枝烏龍」荔枝冰淇淋加烏龍茶，這兩款經典喝法，即日起在50嵐南部門市悄悄回歸，隨即在網路上掀起討論。
50嵐「芒果青、荔枝烏龍」目前透過外送平台、線上訂餐系統顯示，僅「台南、高雄、屏東、台東」門市進行販售，大杯售價55元至60元，依照各門市公告為準，飲料控如果要到門市現場買，也建議先致電店家詢問是否有供應，以免撲空。還沒等到「芒果青」開賣的縣市，窩客島也將持續追縱開賣消息，將提供第一手資訊給飲料控粉絲。
50嵐芒果青、50嵐荔枝烏龍
開賣日期：2024/06/01
販售門市：50嵐台南、高雄、屏東、台東地區門市限定（實際供應情形依各門市為準）
售價：
芒果青：大杯55-60元
荔枝烏龍：大杯55-60元
實際供應情形、售價，依50嵐各門市為準。