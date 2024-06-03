起司控終於等到！麥當勞超狂起司系列「微牽絲起司排雙牛堡、微牽絲起司排脆豬堡」快閃回歸，窩客島帶你看套餐、分享餐點法怎樣點最划算，除此之外還有「麥當勞歡樂送買一送一」期間限定優惠，宅在家開吃也能省一波。



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起司控狂推、狂吃的麥當勞起司系列「微牽絲起司排雙牛堡、微牽絲起司排脆豬堡」，外層是超吸睛的黑色墨魚麵包，其中靈魂就是整塊「艾登起司」製成的「微牽絲起司排」，並且搭配傑克起司醬、切達起司片，打造三種起司的濃郁口感。6/5起除了「微牽絲起司排雙牛堡」之外，網友敲碗很久的豬排堡「微牽絲起司排脆豬堡」這次也同步回歸，近期台灣麥當勞真的很寵粉。





這次「微牽絲起司排雙牛堡、微牽絲起司排脆豬堡」6/5起回歸開賣，單點124元、經典套餐189元，另外還有不加起司排的「起司雙牛堡、起司脆豬堡」單點104元、經典套餐169元。如果想要一次吃到新品，推薦直接點「微牽絲起司分享盒」套餐，包含小分享盒20塊鷄塊+大薯，再加「微牽絲起司排堡」牛豬任選2個，整份吃超飽。





不只套餐優惠，在6/5起只要買指定套餐「微牽絲起司排雙牛堡/脆豬堡可口可樂®魔力食刻餐」，就有機會抽中美國雙人來回機票，另外，麥當勞同步在「歡樂送」推出期間限定買一送一優惠，在6/5-7/9於麥當勞歡樂送購物車輸入優惠碼「FREE」就可享有「大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)」任選一項買一送一，直接幫你加菜吃起來。







這次麥當勞更邀請全民男友「許光漢」擔任蜂蜜系列代言人，打造獨家轉轉蜜手勢舞，並且在6/5起推出「蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶」套餐飲料加10元就能升級。另外，3歲以下都能報名的「小麥麥體驗營」即日起登場，體驗營免費送「小麥麥家家酒組」小麥麥收銀機組、小麥麥服務員配件組等六種配件一次Get，7/10起在麥當勞歡樂送消費滿399元也會隨機贈送一款，讓大小朋友都收藏。



麥當勞微牽絲起司排雙牛堡、微牽絲起司排脆豬堡

供應期間：6月5日至7月9日限期供應，或售完為止

推薦套餐：

微牽絲起司排雙牛/脆豬堡：單點124元；經典套餐189元

起司雙牛堡/起司脆豬堡：單點104元；經典套餐169元

微牽絲起司分享盒：包含小分享盒（含 20塊鷄塊&大薯） 、微牽絲起司排堡*2（牛/豬任選），共450元



麥當勞歡樂送買一送一

活動期間：6月5日起至7月9日，或送完為止。

活動內容：使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，即享大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）



麥當勞X可口可樂®魔力食刻抽獎活動

活動期間：6月5日10:30起至7月9日23:59 或指定餐組售完為止。

活動內容：凡購買「微牽絲起司排雙牛堡/脆豬堡可口可樂®魔力食刻餐」 (不含退款之顧客)，即有機會抽中美國雙人來回機票（共乙名）

餐組內容：

微牽絲起司排雙牛堡可口可樂®魔力食刻餐: 微牽絲起司排雙牛堡+4塊麥克鷄塊+麥脆鷄腿（原味/辣味任選）+可樂家族飲品 ，優惠價269元。

微牽絲起司排脆豬堡可口可樂®魔力食刻餐: 微牽絲起司排脆豬堡+4塊麥克鷄塊+麥脆鷄腿（原味/辣味任選）+可樂家族飲品，優惠價269元。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。