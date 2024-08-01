誰說一定要喝鮮奶茶，奶茶控都說奶精奶茶才是真理！近期網路狂燒手搖杯話題，讓許多飲料控、奶茶控都熱烈討論，其實不只是鮮奶茶，奶精奶茶也是最經典不敗的喝法，不只奶香更濃厚、乳糖不耐症也可以喝。這次窩客島整理5間網友推薦「奶精奶茶」必喝清單，就是要喝濃厚奶精才夠爽。







50嵐 奶精奶茶推薦：黃金烏龍奶茶

奶精奶茶始祖之一，就是經典不敗「50嵐」奶茶系列，包含許多鐵粉百喝不膩的珍珠奶茶、奶綠、奶青都頗受歡迎，但如果單喝奶茶，最多鐵粉推薦的是「黃金烏龍奶茶」，濃郁的烏龍茶香、與厚奶風味絕配，是奶茶控一定要喝的一杯經典奶茶。





COMEBUY 奶精奶茶推薦：珍珠奶茶

同樣是經典手搖杯「COMEBUY」奶茶系列也收服了超多粉絲，不只是招牌奶茶、海神奶茶必喝，更多粉絲推薦喝COMEBUY的配料系列，超經典「珍珠奶茶」絕對是排行榜第一名，還有兩種料升級版「雙Q奶茶」珍珠加粉條，奶茶控的口袋名單一定有它。





龜記 奶精奶茶推薦：茶王奶茶

如果想要茶味、奶味兼具，龜記「茶王奶茶」一定要先收藏，使用三晝夜反覆焙火及回火、再靜置三十天熟成的「三十三茶王」作為基底，打造韻味多層次的烏龍茶風味，再加上醇厚的奶香味，如果是喜歡「濃茶厚奶」風味的奶茶控，這杯要先喝過。





SOMA 奶精奶茶推薦：原味茶歐雷

排隊再長也要喝的人氣飲品SOMA，經典奶茶「歐雷」系列，以獨家特選的三種紅茶，搭配脂奶粉、奶精增添濃郁滑順風味，調配出最順口的經典奶茶，打造醇厚奶香風味，是奶茶控必喝的SOMA奶茶之一。因應原味茶歐雷人氣超高，現在SOMA也在中山站設置飲料販賣機，不用排隊也能喝到SOMA原味茶歐雷。



春水堂 奶精奶茶推薦：珍珠奶茶

被譽為珍奶始祖的「春水堂」，經典必喝就是那一杯「珍珠奶茶」讓珍奶控百喝不膩。以經典紅茶基底，搭配特選奶精、並且用蔗糖帶出更醇厚風味。其中春水堂的珍珠更是用樹薯粉製作、吹冷氣長大的「好命珍珠」，紅遍海內外的經典珍奶絕對必喝。





小編加碼奶精奶茶推薦

除了網友狂推的「手搖杯」必喝奶精奶茶之外，也有許多奶茶控特別推薦其他「不務正業」品牌的寶藏奶茶，例如刁民酸菜魚的「神級奶茶」順口的奶精奶茶配火鍋更是絕配。還有好評一片的「摩斯冰紅茶」跟店員索取奶球，大杯紅茶放兩顆奶球的比例，搭版堡薯條剛剛好。除了以上這些奶精奶茶，最多飲料控推薦的，還是家裡巷口「早餐店大冰奶」，剛剛好的奶精比例，喝不膩的奶精奶茶最對味。



