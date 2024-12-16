萬波跟飛天小女警聯名了！飲料控、飛天小女警鐵粉都不能錯過「萬波Ｘ飛天小女警」重磅聯名，近期主攻可愛聯名的萬波，繼日本可愛始祖osamu goods後，找來七八年級生兒時回憶「飛天小女警」坐鎮，推出限定款造型飲料紙杯、磁吸娃娃盲盒和獨家紅包袋等周邊，開賣第一天就要先衝去加價購，把可可愛愛的三位可愛主角花花、泡泡、毛毛帶回家。
▲▼萬波飛天小女警聯名盲盒、新飲料 / 萬波提供、WalkerLand窩客島整理
2024年年底，萬波和飛天小女警重磅出擊，推出全新限定聯名飲料紙杯，有飛天小女警款和反派款，前者印上經典台詞「糖、香料、 一切美好的事物」；後者則是由大魔王「魔人啾啾」和阿米巴幫為主打，兩款都有手拿珍奶的可愛模樣，讓人拿到手就想先拍一張發IG限動。並祭出聯名飲料「蜜柑烏龍」，嚴選台灣酸甜多汁的茂谷柑和黃金烏龍特調，象徵著大吉大利的寓意，迎接新的一年到來。
▲▼萬波飛天小女警聯名兩款造型紙杯，和「蜜柑烏龍」新飲料 / 萬波提供、WalkerLand窩客島整理
此外，萬波還推出磁吸牽手絨毛娃娃盲盒，有花花、泡泡和毛毛和反派魔人啾啾四款隨機出貨，每個角色不僅有磁吸設計可以手牽手，還能附上珍珠奶茶、太陽眼鏡與小包包等配件，讓你自由變化出娃娃的百變造型。盲盒部分將於明年1/10正式開跑，同時也推出單筆飲料滿額200元，加碼免費送限量飛天小女警紅包袋一包，為飲料控增添年節氣氛。
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▲▼萬波飛天小女警聯名盲盒娃娃，滿額再送紅包袋 / 萬波提供、WalkerLand窩客島整理
萬波飛天小女警 聯名飲料
新品名稱：蜜柑烏龍
上市日期：2024/12/20
售價：大杯65元、中杯55元，甜度與冰量可調整（不提供常溫、熱飲）。
萬波飛天小女警 聯名加價購
活動日期：2025/1/10起
加購條件：購買新品「蜜柑烏龍」大杯即可390元加購一個盲盒
款式：飛天小女警磁吸牽手絨毛娃娃盲盒(花花、泡泡、毛毛及反派魔人啾啾隨機出貨)
注意事項：每個盲盒內含角色娃娃及隨機太陽眼鏡或專屬小包包，每筆交易限購一個。數量有限，售完為止。
萬波飛天小女警 聯名紅包袋
活動日期：2025/1/10起
優惠內容：單筆飲品消費滿200元（含以上），即贈送限量飛天小女警紅包袋乙包（一包二入），不得累贈。
注意事項：每間門市數量有限，售完為止。