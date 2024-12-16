萬波跟飛天小女警聯名了！飲料控、飛天小女警鐵粉都不能錯過「萬波Ｘ飛天小女警」重磅聯名，近期主攻可愛聯名的萬波，繼日本可愛始祖osamu goods後，找來七八年級生兒時回憶「飛天小女警」坐鎮，推出限定款造型飲料紙杯、磁吸娃娃盲盒和獨家紅包袋等周邊，開賣第一天就要先衝去加價購，把可可愛愛的三位可愛主角花花、泡泡、毛毛帶回家。



▲▼萬波飛天小女警聯名盲盒、新飲料 / 萬波提供、WalkerLand窩客島整理



萬波飛天小女警 聯名飲料

新品名稱：蜜柑烏龍

上市日期：2024/12/20

售價：大杯65元、中杯55元，甜度與冰量可調整（不提供常溫、熱飲）。



萬波飛天小女警 聯名加價購

活動日期：2025/1/10起

加購條件：購買新品「蜜柑烏龍」大杯即可390元加購一個盲盒

款式：飛天小女警磁吸牽手絨毛娃娃盲盒(花花、泡泡、毛毛及反派魔人啾啾隨機出貨)

注意事項：每個盲盒內含角色娃娃及隨機太陽眼鏡或專屬小包包，每筆交易限購一個。數量有限，售完為止。



萬波飛天小女警 聯名紅包袋

活動日期：2025/1/10起

優惠內容：單筆飲品消費滿200元（含以上），即贈送限量飛天小女警紅包袋乙包（一包二入），不得累贈。

注意事項：每間門市數量有限，售完為止。