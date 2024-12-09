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飲料控喝可不可！可不可聯名玩具總動員 6大周邊與聯名杯搶先看。

可不可 飲料 手搖杯 玩具總動員 more
2024-12-09 11:54:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：可不可
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編輯 張人尹

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可不可聯名玩具總動員！飲料控狂喝、狂買的「可不可」堪稱是被飲料耽誤的周邊專賣店，這次特別攜手超萌「玩具總動員」，推出聯名飲料杯、滿額贈、以及6款聯名周邊小物。為了回饋粉絲，可不可也推出3大熱門飲品強勢回歸，還有機會抽優惠券享折扣，我喝可不可就是比人家便宜。

推薦閱讀：變形湯姆貓與傑利鼠！湯姆貓與傑利鼠壓扁造型icash2.0 粉絲必收藏。

▲▼可不可玩具總動員 聯名杯與聯名週邊活動 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理



這次可不可以「玩具總動員」為主題，推出6款主題聯名周邊，包括造型吸管杯、鑰匙圈飲料提袋、帆布托特袋、滑鼠墊等實用商品，搭配超人氣三眼怪、熊抱哥、胡迪與巴斯光年等角色，打造最可愛星際派對。凡單筆消費滿100元，即可加價購限量商品，12月19日起全台門市販售，可不可線上商城也同步開賣，粉絲這次一定要買到。

▲▼可不可玩具總動員 聯名週邊推薦  / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理


在飲品的部分，讓飲料控粉絲敲碗很久的「春梅冰茶」與「太妃紅茶」全面升級回歸，而「胭脂歐蕾」則是全新組合喝法，以蜜桃紅茶搭配鮮奶，絲滑口感奶茶控必喝。喝3款飲品還能搭配聯名限定「玩具總動員」主題杯款與杯膜設計，飲料控一定要打卡。

▲▼可不可飲品回歸 玩具總動員杯身設計  / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理


針對這次聯名活動，可不可會員在12/19-12/22可享新品「胭脂歐蕾」兩杯99元快閃優惠，消費滿200元再送「玩具總動員」別針盲包，總共6款加1款隱藏版，讓粉絲收藏。可不可同步在12/19起推出會員數位活動，買新品就能玩線上刮刮卡，獎項包含飲品折扣、限量商品套組，小確幸喝起來。

​​​​​​​▲可不可飲品回歸 玩具總動員優惠活動  / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理

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可不可 玩具總動員新品嚐鮮優惠

活動時間：2024/12/19-2024/12/22
活動內容：凡可不可會員於全台可不可熟成紅茶門市購買胭脂歐蕾(L)，即可享新品嚐鮮組合價兩杯$99（原價$138)
注意事項：每人每筆不限購買次數，結帳時須出示會員條碼
 

可不可 玩具總動員第一波滿額贈

活動時間：2024/12/19-贈完為止
活動內容：於全台可不可熟成紅茶門市來店消費滿額即贈「KEBUKE | 玩具總動員系列別針盲包」
會員門檻：單筆消費滿$200並出示會員行動條碼即可獲得
一般消費者門檻：單筆消費滿$250即可獲得
 

可不可 刮刮卡活動

活動時間：2024/12/19-2025/1/31
活動內容：凡可不可會員於全台可不可熟成紅茶門市購買任一杯新品 「太妃紅茶 / 春梅冰茶 / 胭脂歐蕾」 即可獲得電子刮刮卡一張，有機會獲得各式飲品折價券。

 

 

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