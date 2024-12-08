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> 生活娛樂 > 變形湯姆貓與傑利鼠！湯姆貓與傑利鼠壓扁造型icash2.0 粉絲必收藏。

變形湯姆貓與傑利鼠！湯姆貓與傑利鼠壓扁造型icash2.0 粉絲必收藏。

Tom and Jerry 湯姆貓與傑利鼠 icash icash20 more
2024-12-08 16:18:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：愛金卡公司
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編輯 張人尹

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壓扁的湯姆貓與傑利鼠，變成嗶嗶卡！風靡全球的經典動畫「Tom and Jerry」，歡喜冤家湯姆貓、傑利鼠的搞笑互動收服許多粉絲。這次愛金卡公司特別推出全新「Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0」，還原被壓扁的湯姆貓與傑利鼠造型，粉絲一定要收藏。

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▲▼湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理



這次愛金卡推出的「Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0」，以動畫Tom and Jerry中湯姆被重物壓扁的情節，還原了兩大角色的搞怪、可愛造型，湯姆貓與傑利鼠分別被壓扁成正方形、圓形，搭配無辜表情更萌翻粉絲。本次造型卡採用皮革材質，吊飾更附長鏈及可愛的pizza配件，實用又吸睛。

▲湯姆貓與傑利鼠icash2.0還原卡通壓扁造型 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理

這次愛金卡新品「Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0」，自即日起在OPENPOINT APP搶先預購，進入「點數兌換>卡片預購」頁面就能下單，Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0每款450元就能入手，讓湯姆貓、傑利鼠粉絲，帶著嗶公車、嗶捷運都搞怪可愛。

▲Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0預購方式 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理

Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0

預購日期：即日起
預購通路：OPENPOINT APP：點數兌換>卡片預購
售價：450元/個

 

 

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