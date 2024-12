壓扁的湯姆貓與傑利鼠,變成嗶嗶卡!風靡全球的經典動畫「Tom and Jerry」,歡喜冤家湯姆貓、傑利鼠的搞笑互動收服許多粉絲。這次愛金卡公司特別推出全新「Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0」,還原被壓扁的湯姆貓與傑利鼠造型,粉絲一定要收藏。



推薦閱讀:蠟筆小新扭蛋!藏壽司13款蠟筆小新扭蛋 蠟筆小新鮮度君抽起來。



▲▼湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理



Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0

這次愛金卡推出的「Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0」,以動畫Tom and Jerry中湯姆被重物壓扁的情節,還原了兩大角色的搞怪、可愛造型,湯姆貓與傑利鼠分別被壓扁成正方形、圓形,搭配無辜表情更萌翻粉絲。本次造型卡採用皮革材質,吊飾更附長鏈及可愛的pizza配件,實用又吸睛。▲湯姆貓與傑利鼠icash2.0還原卡通壓扁造型 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理這次愛金卡新品「Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0」,自即日起在OPENPOINT APP搶先預購,進入「點數兌換>卡片預購」頁面就能下單,Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0每款450元就能入手,讓湯姆貓、傑利鼠粉絲,帶著嗶公車、嗶捷運都搞怪可愛。▲Tom and Jerry皮革吊飾icash2.0預購方式 / 愛金卡公司提供、WalkerLand窩客島整理

預購日期:即日起

預購通路:OPENPOINT APP:點數兌換>卡片預購

售價:450元/個