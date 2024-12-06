藏壽司扭蛋是蠟筆小新！這次藏壽司與「蠟筆小新」攜手推出13款限定扭蛋，12月13日起正式開扭，不僅有小新、肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山等角色的超萌造型，還有超稀有的特賞款，讓粉絲通通要搶。同時，兩款冬季限定美食「蟹風味棒天婦羅握壽司」與「香檸橄欖油醋鮭魚」也同步登場，讓粉絲又有理由揪團吃壽司、抽扭蛋。



推薦閱讀：85度C吉娃娃蛋糕！變種吉娃娃飲料杯 爆眼吉娃娃買蛋糕送公仔。



▲▼藏壽司13款蠟筆小新扭蛋 12月13日起正式開扭 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理



藏壽司 蠟筆小新聯名扭蛋

今年藏壽司年末再度聯手「蠟筆小新」，推出13款限量扭蛋，讓粉絲們通通要收藏。本次蠟筆小新扭蛋系列包括「蠟筆小新鮮度君吊飾」，包含小新睡衣造型、肥嘟嘟左衛門，還有超限量版特賞扭蛋「鱷魚阿山小新x小白」。除此之外，還有「胸章」和「磁鐵書籤」等實用小物，自12/13起全台藏壽司同步開抽。▲▼藏壽司13款蠟筆小新扭蛋 蠟筆小新鮮度君吊飾必收藏 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理為了迎接寒冷冬季，藏壽司推出兩款特製暖心壽司，「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」主打鹹甜交織，外酥內鮮，每口都讓人停不下來；另一款「香檸橄欖油醋鮭魚」則以清爽的檸檬點綴濃醇橄欖油醋，酸香開胃又濃郁。12月17日起，這兩款冬季限定美食將陪粉絲們一同溫暖迎冬。搭配蠟筆小新聯名扭蛋，讓壽司控年末大吃一波。▲▼藏壽司冬季壽司 扭蛋新品 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/13起

活動門市：全台藏壽司