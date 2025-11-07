奶茶控收藏！Moomoo牧牧北海道鮮奶手搖杯，猜拳送黑糖珍珠鮮奶茶免費喝。

珍奶免費喝！奶茶控要收藏的飲料新歡「Moomoo牧牧」，主打使用100%北海道牛乳，不只經典的北海道鮮奶茶、特濃鮮奶茶外，還有手炒黑糖鮮奶，以及搭配酪梨、芋泥、木瓜等水果的創新喝法。這次牧牧更推出「猜拳挑戰」活動，消費滿額就能跟店員猜拳，不管贏了、輸了都送有免費禮物。





Moomoo牧牧鮮奶茶 濃醇香鮮奶必喝

Moomoo牧牧主打全品項都以 100%北海道牛乳為基礎。品牌嚴選「北海道函館鮮奶」與「北海道十勝鮮奶」，讓奶茶控能品嚐到濃厚順口的奶茶。經典款有「北海道鮮奶茶」和「特濃鮮奶茶」，滿足不同濃郁程度的喜好。此外，Moomoo牧牧 也將鮮奶搭配酪梨、芋泥、木瓜、香蕉、蘋果等不同水果，開發出多款鮮奶飲品喝法，讓粉絲們有更多健康選擇。



Moomoo牧牧猜拳 每月5號到7號開戰

為了回饋忠實粉絲，Moomoo牧牧即日起推出「猜拳挑戰」活動。活動從每月5日到7日限時三天，粉絲們只要到牧牧任一間門市消費，單筆結帳滿150元即可參加一次猜拳挑戰。遊戲採用一局定勝負，贏家可獲得中杯「北海道黑糖珍珠鮮奶茶」一杯，輸了送你「迷你北海道霜淇淋」一份，讓奶茶控不論輸贏都免費拿。



Moomoo牧牧門市資訊

Moomoo牧牧 天母芝山店

地址：台北市士林區德行西路60號

電話：02-2836-7777

Moomoo牧牧 北投光明店

地址：台北市北投區光明路127號

電話：02-28986677



Moomoo牧牧猜拳挑戰活動資訊

活動期間：每月 5 日至 7 日

活動資格：單筆結帳滿NT$150可參加1次猜拳，滿NT$500可參加2次，滿NT$1000可參加 3 次。

（備註：滿 NT$300 亦僅可參加 1 次活動，不得拆單分開結帳累計）



活動方式：顧客與店員進行「猜拳」一局定勝負。

勝者：送中杯「北海道黑糖珍珠鮮奶茶」乙杯

敗者：送迷你北海道霜淇淋乙份



