11月CoCo買一送一清單！CoCo最划算優惠整理，日焙珍奶買一送一 粉角奶茶買一送一。

CoCo都可11月推出五大優惠活動全面開跑，無論是每月限定折價券，每週限定咖啡買一送一，還有立冬、雙11等優惠節日大加碼，鐵粉必搶優惠「日焙珍珠奶茶買一送一、粉角奶茶買一送一」還有超狂線上優惠券，一篇看完帶你喝遍CoCo優惠。



CoCo粉絲最愛月禮包 12杯飲料優惠

飲料控可以整個月喝不停的「CoCo好友月禮包」11月回歸，粉絲只要透過官方LINE領券，就能想有指定飲品兩杯69元優惠，最多可領6張券、共12杯飲料。這次優惠品相特別加入咀嚼系「粉角檸檬冬瓜」，以及超人氣布丁奶茶、QQ奶茶等組合自由搭配。在11/1-11/30期間領券，天天都可點購，讓飲料控優惠包月喝起來。



CoCo每週限定買一送一 咖啡手搖必喝

CoCo在11月起每週二推出「咖啡日」以及每週三「好友日」都可享指定飲品優惠。在週二咖啡日可享咖啡系列全品項買一送一，「拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式」下午茶必喝。此外每週三好友日則針對不同飲品祭出優惠，在本週三11/5推出「日焙珍珠奶茶」買一送一，線上領券，每人最多買2送2。



立冬暖飲必喝 雙11購物節線上優惠開跑

不只定期優惠，CoCo加碼在11/7立冬當天推出暖心飲品「冬韻擂焙珍奶」2杯79元，一日限定要跟上。此外，迎接雙11購物節，CoCo與MoMo購物、LINE禮物、蝦皮等平台合作推出獨家電子票券優惠，包含MoMo獨家「粉角奶茶買一送一、百香雙響炮2杯99元」，各平台也同步推出珍珠鮮奶茶、奶茶三兄弟、3Q奶茶與冬韻擂焙珍奶多款特價組合，飲料控不管自己喝、送朋友喝都划算。



CoCo 11月優惠整理清單

月禮包 12杯飲料優惠

活動日期：2025/11/1 - 11/30

優惠品項：CoCo官方LINE或都可訂線上領券，享粉角檸檬冬瓜(L)、布丁奶茶(L)、QQ奶茶組合(L) 任選2杯69元

注意事項：每人最多領6張券。

週二咖啡日優惠

活動日期：2025/11/4 起每週二

優惠品項：職人美式(14oz)、職人拿鐵(14oz)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、珍珠職人拿鐵(14oz)、粉角職人拿鐵(14oz) 同價位買一送一。

週三好友日優惠

活動日期：2025/11/5一日限定

優惠品項：日焙珍珠奶茶(L) 買一送一，CoCo官方LINE或都可訂線上領券享第二杯0元，每人可領2張券。

立冬暖飲優惠

活動日期：2025/11/7

優惠品項：CoCo官方LINE或都可訂線上預訂，享冬韻擂焙珍奶(L) 2杯79元

雙11購物節線上優惠

活動日期：2025/11/9 起

活動平台：MoMo、LINE禮物、蝦皮購物等

優惠品項：

MoMo獨家：粉角奶茶(L) 買一送一、百香雙響炮(L) 2杯99元

各平台：珍珠鮮奶茶(L) 2杯111元、奶茶三兄弟(L) 2杯88元、3Q奶茶(L) 2杯88元、冬韻擂焙珍奶(L) 2杯88元。





