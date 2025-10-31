一沐日台灣感性！一沐日不只草仔粿，全新一沐日周邊碗公 不鏽鋼Shot杯買爆。

一沐日台灣感性！一沐日近期因為「不跟風」在Threads受到網友們讚賞，喊著要用新台幣下架支持。其實「一沐日」不只有「逮丸」在地特色主題飲品「草仔粿奶茶、雙粉奶茶」，這次更推出全新「逮丸感性」系列周邊商品，無論是碗公餐具，或是潮流配件毛巾、折疊傘，還有磁鐵文具等小物，鐵粉們直接買爆。





一沐日逮丸感性周邊小物販售方式

一沐日餐具組 今日呷飽沒的餐桌時光一沐日這次結合日常台味，推出日常用品周邊系列，粉絲們加入一沐日APP會員可以累積點數，並且使用點數兌換、加購周邊商品。其中主推「今日呷飽沒」系列餐具組，包括不鏽鋼Shot杯組、骨瓷麵碗、湯碗與餐盤。搭配一沐日經典印花以及草綠配色，還有注音符號圖案，增添在地風情。一沐日實用派 運動毛巾與折疊傘必收實用派的粉絲也不能錯過這次一沐日的「日常系列」周邊，以在地花紋作為延伸，推出台灣製的運動毛巾、運動襪與折疊傘，兼具設計與機能性，讓你在晴雨之間都能感受在地溫度。此外，「台灣情系列」更推出杯墊、磁鐵、注音款紙膠帶、台灣地圖徽章，粉絲一定要收藏。

供應期間：即日起，售完為止。

兌換方式：部分為會員限定商品，採用點數兌換或加價購模式。只要透過一沐日官方網站或 App 加入會員，即可累積點數，並享有線上點餐、點數補登等專屬功能，會員可依累積點數兌換限量周邊。



一沐日逮丸感性周邊小物推薦

一沐日不銹鋼Shot杯組

會員點數加價兌換：50點+NT$239

會員點數直接兌換：250點

一沐日6英吋麵碗

會員點數加價兌換：50點+NT$190

會員點數直接兌換：200點

一沐日7英吋直口碗

會員點數加價兌換：50點+NT$249

會員點數直接兌換：250點

一沐日骨瓷餐盤

會員點數加價兌換：50點+NT$159

會員點數直接兌換：140點

一沐日運動襪

會員點數加價兌換：50點+NT$109

會員點數直接兌換：100點

一沐日運動毛巾

會員點數加價兌換：50點+NT$219

會員點數直接兌換：210點

一沐日折疊傘

會員點數加價兌換：50點+NT$299

會員點數直接兌換：300點

一沐日台灣情系列吸水杯墊

會員點數兌換：50點/個

一沐日台灣情系列紙膠帶(細)-單字款

會員點數兌換：30點/個

一沐日台灣情系列紙膠帶(粗)-注音款

會員點數兌換：35點/個

一沐日台灣情系列徽章、一沐日台灣情系列磁鐵

會員點數加價兌換：50點+NT$99/個

會員點數直接兌換：70點/個



