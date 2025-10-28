迷客夏豆漿紅7-11開賣！迷客夏「朝等豆漿紅茶」進駐小七，最低34元開喝。

在小七34元喝迷客夏！為了讓飲料控24小時，隨時隨地都能喝飲料，這次迷客夏再度於7-11推出全新飲品「朝等豆漿紅茶」，主打濃郁風味的豆漿紅茶，不只適合早餐開喝，在7-11上架隨時都能買起來。同時這次迷客夏「朝等豆漿紅茶」也在7-11推出新品優惠，單瓶、雙瓶都划算。





迷客夏朝等豆漿紅茶 7-11濃郁上市

迷客夏先前以「早餐必喝」主題推出的「朝等紅茶」一開賣就受到許多粉絲歡迎，紅茶選用斯里蘭卡紅茶為基底，結合香氣鮮明的肯亞紅茶，打造濃郁茶香。而這次「朝等豆漿紅茶」其中再加入非基改黃豆製成的豆漿，打造順口的豆漿紅茶，最適合早餐開喝。



迷客夏聯名飲品 限時優惠兩件68元

為了讓飲料控每天早餐都能開喝，迷客夏「朝等豆漿紅茶」以瓶裝方式，10/29起在全台7-11限定開賣，並且同步推出新品優惠活動回饋粉絲。在10/29-11/04以及11/11-11/25期間，享「朝等豆漿紅茶」單件特價35元、兩件特價68元（原價 39元/件），粉絲們趁優惠喝起來。







迷客夏 朝等豆漿紅茶 販售資訊

上市日期：2025/10/29

售價：原價39元/件

迷客夏 朝等豆漿紅茶優惠活動

活動期間：10/29-11/04以及11/11-11/25

活動內容：「朝等豆漿紅茶」單件特價35元、兩件特價68元（原價 39元/件）。



