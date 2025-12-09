雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。

雞百分黑糖薑塊以黑糖暖甜與薑香著稱，多款風味入冬人氣攀升，是暖胃暖心的好選擇。

天氣轉冷後，能讓身體回暖的飲品總是特別受歡迎。這次試喝雞百分推出的黑糖薑塊系列，從經典黑糖老薑、酸甜平衡的西西里檸檬咖啡，到溫潤不嗆口的紅棗桂圓薑，每款都帶來不同層次的暖意。無論在家、在辦公室或通勤途中，都能輕鬆沖一杯暖身又安心。

雞百分黑糖薑塊入冬上市，老薑暖甜更厚實

這幾天氣溫直直落，人也跟著懶洋洋。剛好收到雞百分的黑糖薑塊，只要倒熱水沖開，黑糖的甜與薑的暖就會瞬間散開，像是有人替你在胸口蓋了一條小小的暖毯——從胃一路暖到心裡。最喜歡的是它的方便性，小小一塊放進包包，不論下雨天、冷風夜或加班時刻，都能立刻喝到一杯療癒熱飲。喝下去會真心覺得：「啊，我被好好照顧了。」整個系列共有 19 種口味，能依照心情挑選，每次品嚐都有新感覺。





黑糖老薑人氣最高，薑韻濃厚更有層次

雞百分的黑糖老薑是最經典、也最耐喝的一款。比起市面上一些偏甜的薑飲，這款的薑味更明顯，但甜度仍維持舒服的平衡，喝起來順口又帶勁。最特別的是杯中真的喝得到細碎薑末，讓那股暖意更扎實、有厚度。手工黑糖以台灣甘蔗慢火熬煮，因此保留了蔗糖自然的香與礦物質，喝起來不會死甜。天然薑碎讓整杯飲品多了溫度，是生理期、手腳冰冷者的暖身好朋友。特別推薦給冬天總是冷到發抖的人，這款喝下去的暖意可是從胃一路延伸到指尖。

獨立包裝攜帶超方便，夾鏈袋保存更實用

每一顆薑糖塊都是獨立包裝，乾淨又不怕受潮。外袋還設計成夾鏈袋，收納或攜帶都很省事。沖泡方式也簡單：直接加入熱水即可融化；若想喝冰的，只要先用少量熱水融開，再加入冷水或冰塊，就是風味清爽的冰薑飲。無論冬天暖身或夏天降火氣，一包就能滿足不同季節的需求。

西西里檸檬咖啡酸甜清爽，黑糖香讓風味更圓潤

若你平常就喜歡西西里檸檬咖啡，這款會讓你眼睛一亮。檸檬的酸與咖啡的苦平衡得很好，再加上一點黑糖讓味道更加圓潤，冰飲熱飲都好喝。

口感清爽、有活力，很適合午後需要提神、卻又不想喝太重的咖啡時來一杯。

紅棗桂圓薑溫潤香甜不嗆口，暖度剛剛好

紅棗桂圓薑的味道溫潤柔和，黑糖香與紅棗甜恰到好處，薑香輕柔不辣口，是非常適合長輩、小孩一起喝的風味。喝下去全身都像慢慢回到平衡狀態，是寒流來時最安心的一杯。

雞百分全台拓點快速，無麩質蛋糕深受好評

雞百分從 2019 年創立以來，品牌結合設計、行銷、營養與烘焙等專業團隊，目前已拓點至全台多個地區，無麩質雞蛋糕也累積高人氣。

其黑糖系列產品皆通過 SGS、HACCP、ISO 9001 與 Halal 清真認證，安全把關完整透明。無論是日常飲用或送禮，都讓人感到安心。

雞百分 總部

地址：台北市信義區基隆路一段111號1樓

電話：02-8787-5825

