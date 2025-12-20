暗黑酷洛米必買！7-11聯名ANNA SUI 三麗鷗25款周邊開賣，行李箱 Kitty麻將必收。

7-ELEVEN推出ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名快閃購，集結超過25款居家、外出與3C商品，新春期間限定登場，從收藏到實用一次滿足粉絲需求。
睽違2年，7-11再度攜手ANNA SUI與三麗鷗角色推出全新跨界聯名快閃購，以紫黑哥德美學重新詮釋經典角色。超萌Hello Kitty、酷洛米、大耳狗換上紫黑色系裝扮，打造酷美新造型，這次聯名周邊橫跨居家、外出與3C三大類型，超過25款限定周邊同步登場，從新春旅遊、日常穿搭到宅家聚會，三麗鷗鐵粉通通要買起來。
ANNA SUI三麗鷗紫黑聯名回歸
ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名睽違2年回歸，以品牌標誌性的紫黑色系為主軸，結合Hello Kitty、酷洛米、大耳狗，以及ANNA SUI黑貓與獨角獸角色，整體設計走神秘又可愛的混搭風格，打造又帥、又可愛、又帶點神秘的風格配件，本次共推出25款限定小物，在2026/1/1起推出門市快閃購，小七會員消費不限金額直接加購，最低149元起入手。
7-ELEVEN居家外出3C一次備齊
本次7-ELEVEN快閃購集結居家、外出與3C三大主軸，推出超過25款生活用品，其中粉絲必搶包含「限量珍珠包加絨毛玩偶組合」，共6款角色隨機，兼顧實用與收藏樂趣。實用系則推薦「限量公仔馬克杯、陶瓷碗、下午茶盤」等精緻食器，讓三麗鷗粉絲在家喝下午茶也超可愛。
三麗鷗新春旅遊實用單品
看準新春旅遊潮，三麗鷗聯名系列同步推出21吋鋁框雙鎖扣行李箱、旅行收納四件組、手提化妝包、晴雨兩用傘、時尚風雨衣、安全帽等外出實用小物，成為旅途中最吸睛的配件選擇。同時還有限量版「Anna Sui x Sanrio水晶麻將」，紫色系盒裝加上三麗鷗角色牌尺與ANNA SUI玫瑰圖案，增添收藏價值。
7-11 ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名集點活動
門市快閃購活動：2026年1月1日(四) 上午11:00起至2026年2月1日(日) 23：59止，單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
小7集點卡：2026年2月2日(一) 下午15:00起至2026年2月24日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。
門市現貨：商品到貨後即可販售，以門市數量為準，售完為止。
7-11 ANNA SUI X三麗鷗 聯名周邊推薦
更多可愛IP聯名 粉絲必搶
推薦閱讀：SOU・SOU手搖杯必拍！Mr.WISH聯名SOU・SOU焙茶粉粿必喝，再搶飲料買一送一。
推薦閱讀：酷洛米攻陷客美多！酷洛米聯名甜點送周邊，限量玻璃杯台灣才有。