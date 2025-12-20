暗黑酷洛米必買！7-11聯名ANNA SUI 三麗鷗25款周邊開賣，行李箱 Kitty麻將必收。

7-ELEVEN推出ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名快閃購，集結超過25款居家、外出與3C商品，新春期間限定登場，從收藏到實用一次滿足粉絲需求。

睽違2年，7-11再度攜手ANNA SUI與三麗鷗角色推出全新跨界聯名快閃購，以紫黑哥德美學重新詮釋經典角色。超萌Hello Kitty、酷洛米、大耳狗換上紫黑色系裝扮，打造酷美新造型，這次聯名周邊橫跨居家、外出與3C三大類型，超過25款限定周邊同步登場，從新春旅遊、日常穿搭到宅家聚會，三麗鷗鐵粉通通要買起來。



▲7-ELEVEN推出ANNA SUI X三麗鷗聯名系列，以紫黑色系重塑多款人氣角色。



▲ANNA SUI X三麗鷗聯名商品於7-ELEVEN登場，融合哥德美學與角色魅力。





ANNA SUI三麗鷗紫黑聯名回歸

ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名睽違2年回歸，以品牌標誌性的紫黑色系為主軸，結合Hello Kitty、酷洛米、大耳狗，以及ANNA SUI黑貓與獨角獸角色，整體設計走神秘又可愛的混搭風格，打造又帥、又可愛、又帶點神秘的風格配件，本次共推出25款限定小物，在2026/1/1起推出門市快閃購，小七會員消費不限金額直接加購，最低149元起入手。



▲7-ELEVEN引進ANNA SUI X三麗鷗多款居家與外出用品，涵蓋多元生活場景。

7-ELEVEN居家外出3C一次備齊

本次7-ELEVEN快閃購集結居家、外出與3C三大主軸，推出超過25款生活用品，其中粉絲必搶包含「限量珍珠包加絨毛玩偶組合」，共6款角色隨機，兼顧實用與收藏樂趣。實用系則推薦「限量公仔馬克杯、陶瓷碗、下午茶盤」等精緻食器，讓三麗鷗粉絲在家喝下午茶也超可愛。



▲ANNA SUI X三麗鷗食器配件於7-ELEVEN販售，兼顧實用與整體造型感。

三麗鷗新春旅遊實用單品

看準新春旅遊潮，三麗鷗聯名系列同步推出21吋鋁框雙鎖扣行李箱、旅行收納四件組、手提化妝包、晴雨兩用傘、時尚風雨衣、安全帽等外出實用小物，成為旅途中最吸睛的配件選擇。同時還有限量版「Anna Sui x Sanrio水晶麻將」，紫色系盒裝加上三麗鷗角色牌尺與ANNA SUI玫瑰圖案，增添收藏價值。



▲7-ELEVEN推出ANNA SUI X三麗鷗旅行系列，行李箱與收納商品一次到位。



▲7-ELEVEN販售ANNA SUI X三麗鷗水晶麻將，為居家聚會增添話題。





7-11 ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名集點活動

門市快閃購活動：2026年1月1日(四) 上午11:00起至2026年2月1日(日) 23：59止，單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡：2026年2月2日(一) 下午15:00起至2026年2月24日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

門市現貨：商品到貨後即可販售，以門市數量為準，售完為止。



7-11 ANNA SUI X三麗鷗 聯名周邊推薦



門市現貨 限量飲料提袋：加價149元款 門市現貨 限量珍珠包+絨毛玩偶：加價299元款 限量21吋鋁框雙鎖扣行李箱+行李吊牌(共2款)：加價2999元/款 限量手提化妝包(共2款)：加價599元/款 限量旅行收納四件組：加價799元/款 限量WOKY鈦陶瓷雙引杯(共3款)：加價799元/款 限量LAPO行動電源(共4款)：加價1699元/款 限量洞洞鞋：加價499元/款 ANNA SUI X SANRIO系列 三合一磁吸充感應燈(KITTY)：加價990元/款 ANNA SUI X SANRIO系列 復古稅率造型計算機(紫)：加價499元/款 限量時尚風雨衣：加價899元/款 限量安全帽：加價799元/款 限量三用翻轉絨毛枕：加價549元/款 ANNA SUI X SANRIO系列 真無線藍牙耳機(KITTY)：加價799元/款 限量晴雨兩用傘(共3款)：加價299元/款 限量水晶麻將：加價4999元/款 限量公仔馬克杯(共4款)：加價499元/款 限量陶瓷碗2入(共2款)：加價299元/款 限量4L鴛鴦電火鍋：加價1999元/款 ANNA SUI X SANRIO系列 防塵蓋延長線(紫)：加價899元/款 限量陶瓷下午茶盤2入(共2款)：加價399元/款 限量kinyo負離子吹風機：加價799元/款 限量床包三件組(共2款)：加價799元/款 限量雙面石墨烯針織暖被(共2款)：加價999元/款 限量大浴巾(共2款)：加價499元/款 限量ANNA SUI圍巾：加價999元/款

更多可愛IP聯名 粉絲必搶

