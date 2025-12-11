酷洛米攻陷客美多！酷洛米聯名甜點送周邊，限量玻璃杯台灣才有。

客美多咖啡攜手KUROMI推出台灣限定聯名，從甜點、飲品到限量周邊超級吸睛，還有線上抽獎活動，粉絲必衝。

酷洛米鐵粉來吃客美多咖啡！來自名古屋人氣早餐「客美多咖啡」，這次推出台灣限定的KUROMI酷洛米聯名企劃，全店以粉色、紫色與黑色打造萌帥氛圍，不只好拍，也超有話題性。來店點一份聯名餐點即可帶走酷洛米限定插卡與透卡盲袋，輕鬆把可愛收藏回家。這波聯名將於12/18一路陪伴大家到2026/3/8，無論是想喝杯咖啡、吃份甜點，或只是想被KUROMI酷洛米的淘氣魅力療癒。

▲台灣客美多咖啡Ｘ酷洛米聯名推出多款限定甜點、飲品和輕食。 ▲台灣客美多限定酷洛米聯名周邊，有DIY組、玻璃杯、吊飾等。







酷洛米聯名就在客美多！聯名甜點、輕食送插卡

這次客美多咖啡和酷洛米聯名推出多款夢幻甜點，滿滿粉紫色調完全藏不住KUROMI的可愛爆點。升級版的冰與火馬里蘭樂園將丹麥麵包烤得酥香，再加入濃郁奶油起司餡與牛奶霜淇淋，搭配藍莓醬與粉紅巧克力碎片，一口下去幸福感直接滿格。想吃口感更澎湃的，可以選藍莓聖代狂想曲，玉米脆片、咖啡凍與霜淇淋堆出多層次味覺。飲品派則不能錯過KUROMI咖啡歐蕾，把咖啡與藍莓甜香調成剛剛好的平衡，冰熱都涮嘴，吃甜、喝甜一次滿足。

▲台灣客美多咖啡Ｘ酷洛米聯名「升級版的冰與火馬里蘭樂園」。





飽足系午餐就選KUROMI風格的黑咖哩方堡

喜歡吃鹹食的人也能在這波聯名找到心頭好，特別是酷黑咖哩豬排方堡，使用辛香料、醬油與焦糖燉煮出濃厚黑咖哩，深邃風味讓人一吃就記住。搭配現炸豬排後，外酥內嫩的口感讓整體飽足感更升級，非常適合作為午晚餐主餐。店內同步推出多款周邊：附小鏡子的KUROMI吊飾組、能打造小場景的DIY組，還有2026年1月27日起全台每店限量27個的迷你果汁杯，每一款都讓粉絲想直接收藏到滿架，可愛度與實用性兼備。

▲台灣客美多Ｘ酷洛米聯名限定「酷黑咖哩豬排方堡」。





吃越多越有機會抽中一整套KUROMI周邊

除了拍照、吃甜點、買周邊，粉絲也能同時參加限時抽獎活動。2025年12月18日至2026年1月16日，只要是客美多咖啡會員並於結帳時登錄消費，每點一份KUROMI聯名餐點就能獲得一次抽獎機會。最大獎直接送出聯名周邊全套與透卡完整系列，完全是收藏控夢想成真。對想把KUROMI整套帶回家的粉絲來說，越吃越有機會中獎，搭配限定販售的周邊，更讓這波聯名從味覺到視覺都充滿樂趣，值得趁檔期內好好衝一回。

▲台灣客美多限定酷洛米聯名周邊，DIY場景組推薦必收。 ▲台灣客美多咖啡Ｘ酷洛米聯名飲品「KUROMI 咖啡歐蕾」，香濃咖啡搭配藍莓與牛奶。





客美多咖啡Ｘ酷洛米聯名

活動期間：2025年12月18日〜2026年3月8日

聯名餐點：

冰與火馬里蘭樂園：200元

藍莓聖代狂想曲：200元

KUROMI 咖啡歐蕾(冰／熱）：200元

酷黑咖哩豬排方堡：300元

優惠：

任一聯名品項附限定插卡與透卡盲袋。透卡盲袋共6款，2款於2026年1月27日追加。



聯名周邊：

KUROMI聯名吊飾組(2入)：250元

KUROMI in 客美多咖啡DIY場景組(共2款)：250元

KUROMI迷你果汁杯：480元(2026年1月27日起販售，每店限量27個。)

會員抽獎：12月18日〜1月16日，每份聯名品項＝1次抽獎機會





甜點控也要跟上這波新品、優惠！

