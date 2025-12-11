台灣開賣！韓國聖水洞MilkyShop焦糖奶油夾心餅，台灣官方快閃店線上開賣送餐券。

韓國超人氣伴手禮MilkyShop焦糖奶油夾心餅，不用飛韓國聖水洞，即日起在豆府線上商城獨家開賣，粉絲不出國就能買焦糖奶油夾心餅。

豆府餐飲集團獨家引進「

MilkyShop焦糖奶油夾心餅

」，在台灣開設線上快閃店，讓粉絲們

不用飛出國就能買，12/11起在豆府線上商城獨家開賣，不只推薦你最佳吃法、再送你

810元的「

姜滿堂

」燒肉料理兌換券，在台灣就能報吃韓國美食。



▲豆府獨家引進「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，讓粉絲不用飛韓國也能吃到甜點界愛馬仕。



▲▲MilkyShop焦糖奶油夾心餅」的獨特魅力在於酥脆餅乾搭配鹹奶油與焦糖的甜鹹不膩口感。

韓國聖水洞必買MilkyShop焦糖奶油夾心餅！這次由





韓國甜點 MilkyShop台灣開賣

這款在韓國社群媒體上瘋傳的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」是首爾聖水洞的排隊甜點，更被稱為「甜點界的愛馬仕」，有飛韓國的粉絲通通都會去排隊朝聖。這次由豆府餐飲集團這次獨家引進「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，韓國官方原裝進口，在豆府線上商城獨家開賣，粉絲們不用出國就能吃。



▲「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」全台限量 2,500 盒，12月11日線上快閃開賣粉絲務必搶購。





MilkyShop焦糖奶油夾心餅升級版吃法

「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」特別在於餅乾使用經典的法式花邊餅乾，吃起來極致酥脆，內餡則是用韓國鮮奶製成的濃郁鹹奶油，搭配上滑順的苦甜焦糖，達成完美的「甜鹹不膩」平衡，讓人忍不住一口接一口。此外，《單身即地獄4》裴智妍更分享了私房吃法，推薦將夾心餅冷凍後再享用，這時的焦糖奶油內餡會變得像綿密的冰淇淋，搭配酥脆餅乾，風味層次感會更豐富。



▲粉絲試試冷凍「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，內餡像冰淇淋的豐富層次感是追劇首選。

線上限量開搶 還有燒肉套餐可以換

為了滿足韓國控粉絲，豆府餐飲集團特別引進「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」打造線上快閃甜點店，12月11日起於豆府集團的購物商城線上開賣，全台限量2,500 盒售完為止，採冷凍低溫配送。特別的是，豆府還佛心加碼超值活動，只要購買一盒，就會隨盒附贈總價值 $810 元的「姜滿堂」人氣料理兌換券，免費兌換秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花、韓式烤糖餅，讓人在台灣就能享受到韓式料理、韓國甜點的療癒享受。



▲價值 $810 元的《姜滿堂》人氣料理兌換券，內容有秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花和韓式烤糖餅三道料理。



▲買「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」加碼送 $810 元的《姜滿堂》人氣燒肉料理兌換券，超值享受。















MilkyShop焦糖奶油夾心餅 線上快閃店

販售通路：豆府鐵粉卡APP官方商城獨家販售

開賣日期：2025/12/11起

販售價格：780元／盒（規格：8片／盒）

數量限制：全台限量2,500盒（數量有限，售完為止）

加碼優惠：隨盒附贈「姜滿堂」三道料理兌換券，總價值$810（兌換券包含：秘製甕醃燒肉條$380、鮮嫩牛五花$280、韓式烤糖餅$150）。

販售連結：豆府官方商城

甜點控必買必吃 聖誕節甜點推薦

推薦閱讀：聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。

推薦閱讀：吉伊卡哇甜點7-11才有！延世大學藍莓優格生乳包，8款吉伊卡哇貼紙送。

推薦閱讀：善菓屋草莓季華麗回歸！消費滿120送120元優惠券搶攻聖誕跨年商機。