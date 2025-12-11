台灣開賣！韓國聖水洞MilkyShop焦糖奶油夾心餅，台灣官方快閃店線上開賣送餐券。

韓國聖水洞必買MilkyShop焦糖奶油夾心餅！這次由豆府餐飲集團獨家引進「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，在台灣開設線上快閃店，讓粉絲們不用飛出國就能買，12/11起在豆府線上商城獨家開賣，不只推薦你最佳吃法、再送你810元的「姜滿堂」燒肉料理兌換券，在台灣就能報吃韓國美食。
韓國超人氣伴手禮MilkyShop焦糖奶油夾心餅，不用飛韓國聖水洞，即日起在豆府線上商城獨家開賣，粉絲不出國就能買焦糖奶油夾心餅。
韓國甜點MilkyShop台灣開賣
這款在韓國社群媒體上瘋傳的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」是首爾聖水洞的排隊甜點，更被稱為「甜點界的愛馬仕」，有飛韓國的粉絲通通都會去排隊朝聖。這次由豆府餐飲集團這次獨家引進「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，韓國官方原裝進口，在豆府線上商城獨家開賣，粉絲們不用出國就能吃。
MilkyShop焦糖奶油夾心餅升級版吃法
「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」特別在於餅乾使用經典的法式花邊餅乾，吃起來極致酥脆，內餡則是用韓國鮮奶製成的濃郁鹹奶油，搭配上滑順的苦甜焦糖，達成完美的「甜鹹不膩」平衡，讓人忍不住一口接一口。此外，《單身即地獄4》裴智妍更分享了私房吃法，推薦將夾心餅冷凍後再享用，這時的焦糖奶油內餡會變得像綿密的冰淇淋，搭配酥脆餅乾，風味層次感會更豐富。
線上限量開搶 還有燒肉套餐可以換
為了滿足韓國控粉絲，豆府餐飲集團特別引進「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」打造線上快閃甜點店，12月11日起於豆府集團的購物商城線上開賣，全台限量2,500 盒售完為止，採冷凍低溫配送。特別的是，豆府還佛心加碼超值活動，只要購買一盒，就會隨盒附贈總價值 $810 元的「姜滿堂」人氣料理兌換券，免費兌換秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花、韓式烤糖餅，讓人在台灣就能享受到韓式料理、韓國甜點的療癒享受。
MilkyShop焦糖奶油夾心餅 線上快閃店
販售通路：豆府鐵粉卡APP官方商城獨家販售
開賣日期：2025/12/11起
販售價格：780元／盒（規格：8片／盒）
數量限制：全台限量2,500盒（數量有限，售完為止）
加碼優惠：隨盒附贈「姜滿堂」三道料理兌換券，總價值$810（兌換券包含：秘製甕醃燒肉條$380、鮮嫩牛五花$280、韓式烤糖餅$150）。
販售連結：豆府官方商城
