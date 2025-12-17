史努比台北跨年快閃店！信義區免費入場搶買，10款台北限定史努比要搶。

跨年不只看煙火，史努比家族也現身信義區香堤大道，臺北跨年限定快閃店集結拍照氣偶與城市周邊，從聖誕一路可愛到2026年。

史努比陪你在台北跨年！每年台北跨年總是會吸引大批國內外旅客朝聖，今年特意找來史努比家族坐鎮，推出「PEANUTS™ 漫畫家族遊臺北」跨年主題企劃，先前現在公館自來水園區打造史努比聖誕節、台北市政府周邊規劃史努比家族大型氣偶裝置，就讓史努比鐵粉衝去朝聖、拍萌照。隨著歲末年終即將到來，再加碼在信義區香堤大道上規劃史努比台北跨年快閃店，將從聖誕一路延續到跨年，無論是找交換禮物、拍照踩點，或單純想被可愛療癒，都能在這一次完成。



▲史努比台北跨年快閃店就在信義區新光A8旁的香堤大道。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲史努比台北跨年快閃店於即日起至2026年1月18日限定，免費入場。(攝影：編輯 鄭雅之)





史努比台北跨年快閃店！獨家限定周邊

這次史努比台北跨年快閃店最大亮點，就是多款以臺北地標為靈感的城市限定設計，史努比與查理布朗化身觀光客，造訪台北101、臺北大巨蛋、西門紅樓與貓纜等場景，通通變成實用又好搭的周邊商品。現場共推出10款臺北跨年限定商品，包含T恤、票卡夾、馬克杯、帆布袋與帽款，全數僅在快閃店販售。逛街途中順路入店，很容易一不小心就多帶幾樣回家。



▲史努比台北跨年快閃店推出台北跨年限定票卡夾，史努比、歐拉夫都有。(攝影：編輯 鄭雅之)





史努比氣偶免費拍！加碼盲盒與馬年新品

除了購物，現場還設置史努比與查理布朗大型氣偶，背景結合台北101、西門紅樓、中正紀念堂等地標，成為信義區最新合照背景，吸引不少路過停下腳步。快閃店同步販售多款盲盒商品，讓收藏控有驚喜感。也因應2026馬年，也特別推出史努比馬年造型娃娃與吊飾等周邊，搭配現場上百款商品選擇，從可愛收藏到送禮需求都能滿足，讓跨年逛街多了一個值得停留的理由。



▲史努比台北跨年快閃店也同步推出馬年限定玩偶、吊飾。(攝影：編輯 鄭雅之)







史努比＆兄弟台北跨年快閃店

地點：香堤大道北段 新光A8與微風松高間

活動期間：2025年12月17日 至 2026年1月18日

營業時間：

週一至週四、週日 12：30－21：00

週五至週六 12：30－21：30





台北跨年限定 史努比周邊

史努比臺北城市T 590元

史努比查理臺北T 590元

查理布朗臺北城市票卡夾 300元

史努比兄弟臺北票卡夾 300元

史努比臺北城市馬克杯 300元

歐拉夫臺北城市馬克杯 300元

史努比兄弟臺北城市帆布袋 300元

史努比臺北漁夫帽 490元

史努比臺北球帽 490元





史努比台北聖誕、跨年打卡點必拍！

推薦閱讀：公館聖誕季11月29日開幕免費入園！自來水園區史努比打卡點與商圈優惠全攻略。

推薦閱讀：巨型史努比在信義區！6大史努比家族免費拍，3大台北冬季活動史努比陪。

推薦閱讀：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。





更多史努比台北跨年快閃店照片：

▲史努比台北跨年限定版馬克杯，史努比、歐拉夫兩款都超欠買。(攝影：編輯 鄭雅之)