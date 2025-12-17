史努比台北跨年快閃店！信義區免費入場搶買，10款台北限定史努比要搶。

跨年不只看煙火，史努比家族也現身信義區香堤大道，臺北跨年限定快閃店集結拍照氣偶與城市周邊，從聖誕一路可愛到2026年。
史努比陪你在台北跨年！每年台北跨年總是會吸引大批國內外旅客朝聖，今年特意找來史努比家族坐鎮，推出「PEANUTS™ 漫畫家族遊臺北」跨年主題企劃，先前現在公館自來水園區打造史努比聖誕節、台北市政府周邊規劃史努比家族大型氣偶裝置，就讓史努比鐵粉衝去朝聖、拍萌照。隨著歲末年終即將到來，再加碼在信義區香堤大道上規劃史努比台北跨年快閃店，將從聖誕一路延續到跨年，無論是找交換禮物、拍照踩點，或單純想被可愛療癒，都能在這一次完成。
史努比台北跨年快閃店！獨家限定周邊
這次史努比台北跨年快閃店最大亮點，就是多款以臺北地標為靈感的城市限定設計，史努比與查理布朗化身觀光客，造訪台北101、臺北大巨蛋、西門紅樓與貓纜等場景，通通變成實用又好搭的周邊商品。現場共推出10款臺北跨年限定商品，包含T恤、票卡夾、馬克杯、帆布袋與帽款，全數僅在快閃店販售。逛街途中順路入店，很容易一不小心就多帶幾樣回家。
史努比氣偶免費拍！加碼盲盒與馬年新品
除了購物，現場還設置史努比與查理布朗大型氣偶，背景結合台北101、西門紅樓、中正紀念堂等地標，成為信義區最新合照背景，吸引不少路過停下腳步。快閃店同步販售多款盲盒商品，讓收藏控有驚喜感。也因應2026馬年，也特別推出史努比馬年造型娃娃與吊飾等周邊，搭配現場上百款商品選擇，從可愛收藏到送禮需求都能滿足，讓跨年逛街多了一個值得停留的理由。
史努比＆兄弟台北跨年快閃店
地點：香堤大道北段 新光A8與微風松高間
活動期間：2025年12月17日 至 2026年1月18日
營業時間：
週一至週四、週日 12：30－21：00
週五至週六 12：30－21：30
台北跨年限定 史努比周邊
史努比臺北城市T 590元
史努比查理臺北T 590元
查理布朗臺北城市票卡夾 300元
史努比兄弟臺北票卡夾 300元
史努比臺北城市馬克杯 300元
歐拉夫臺北城市馬克杯 300元
史努比兄弟臺北城市帆布袋 300元
史努比臺北漁夫帽 490元
史努比臺北球帽 490元
史努比台北聖誕、跨年打卡點必拍！
推薦閱讀：公館聖誕季11月29日開幕免費入園！自來水園區史努比打卡點與商圈優惠全攻略。
推薦閱讀：巨型史努比在信義區！6大史努比家族免費拍，3大台北冬季活動史努比陪。
推薦閱讀：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。