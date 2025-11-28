全台唯一玩具總動員耶誕節限定裝置藝術！台北101夢想音樂會、限時優惠同步登場。

台北101今年以迪士尼皮克斯《玩具總動員》打造耶誕燈飾與奇幻樂園，串聯夢想舞台音樂會與購物優惠，成為今年冬季不可錯過的節慶亮點。

隨著北台灣氣溫逐漸轉涼，空氣中也開始瀰漫著歲末年終特有的節慶氣息，對於台北市民與來自世界各地的旅人而言，台北101不僅是城市的垂直地標，更是每年冬季點燃溫暖希望的發光體。2025年的耶誕節，台北101展現了前所未有的童心與精緻感，宣布自11月27日起正式啟動《耶誕奇幻樂園》系列活動，今年最受矚目的亮點，莫過於首度攜手迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，將整座信義區化身為大型的童趣冒險世界，同時結合了哈利溫斯特的奢華美學與充滿人文溫度的音樂會，試圖在喧囂的城市中心，編織出一場關於愛、夢想與陪伴的冬日敘事。



▲玩具總動員星際奇幻光廊 1F松智路，一定不能錯過的必拍景點

▲胡迪的牛仔驛站 1F松智廣場，大小朋友一定都喜歡





重返經典玩具總動員三十週年燈飾點亮台北101周邊

漫步在台北101大樓周邊，遊客將會驚喜地發現熟悉的動畫場景已悄然融入街景之中，為了慶祝《玩具總動員》上映三十週年，台北101特別運用璀璨光影科技，在戶外場域打造了四處絕不能錯過的打卡熱點。首先映入眼簾的是位於松智廣場的「胡迪的牛仔驛站」，高大的胡迪警長帶著招牌微笑矗立其中，美式西部風格的設計搭配暖黃色燈光，讓人彷彿一秒穿越進電影場景，而在信義路側，充滿未來科技感的「巴斯光年的宇宙飛船」則是以絢麗的LED燈光與音效，重現了星際任務的臨場感，不僅如此，連結松智路的「星際奇幻光廊」與環繞大樓的「星光大道」，更是將翠絲、抱抱龍、三眼怪等經典角色藏身於閃爍燈海之間，這些裝置藝術不僅是靜態的擺設，更像是一把開啟童年記憶的鑰匙，引領著大人與小孩在光影交錯間找回最純真的感動，展期更將一路延續至2026年3月8日。



▲玩具總動員星際奇幻光廊 1F松智路，真的會好拍到停不下來





都會廣場化身耶誕奇幻樂園營造馬戲團式浪漫氛圍

當戶外的冷空氣讓人想尋求溫暖時，走進台北101購物中心四樓的都會廣場，眼前的景象將瞬間轉換為一座華麗的「耶誕奇幻樂園」。今年台北101以奇幻馬戲團為靈感謬思，將廣闊的室內中庭改造成充滿歐式風情的節慶市集氛圍，現場矗立著巨型嘉年華熱氣球與色彩繽紛的馬戲團小屋，還有乘載著歡笑記憶的聖誕旋轉木馬與閃耀聖誕火車雪橇，每一處細節都經過精心雕琢。這裡不只是拍照的背景，更是一個能讓家庭客層停留休憩的互動空間，父母可以帶著孩子在裝飾華麗的耶誕樹下許願，情侶也能在璀璨燈飾下感受專屬於冬日的浪漫，這種沉浸式的空間設計，成功地將單純的購物行程昇華為一場五感滿足的節慶體驗。



▲台北101跨年耶誕活動亮點曝光，迪士尼皮克斯燈飾與限時優惠同步登場





哈利溫斯特獻上冬日幻境與頂級精品購物禮遇

除了童趣滿點的迪士尼主題外，台北101作為國際精品重鎮，自然少不了極致奢華的耶誕詮釋。今年再度與頂級珠寶品牌Harry Winston合作，於一樓信義廣場打造「Winter Wonderland冬日幻境」，巨大的藍色禮物盒造景覆蓋著皚皚白雪，薑餅人化身為傳遞幸福的使者穿梭其中，展現出優雅而夢幻的藍金色調。對於喜愛購物的民眾來說，這段期間更是入手夢幻逸品的最佳時機，從11月27日至2026年1月1日，全館推出單筆滿5000送200的超值回饋，多家國際精品如DIOR、CELINE、CARTIER等也紛紛推出台北101獨家或是耶誕限定商品，無論是為了犒賞自己一年的辛勞，或是為摯愛挑選一份厚禮，這裡都能滿足消費者對於質感生活的極致追求。



▲台北101耶誕奇幻樂園登場，玩具總動員燈飾與夢想舞台音樂會點亮冬季





夢想舞台耶誕音樂會串聯偏鄉與城市傳遞溫暖樂章

在璀璨的燈火之外，台北101更重視節慶背後的人文關懷與文化傳承，行之有年的《夢想舞台耶誕音樂會》將於12月每週末的午後溫馨登場。今年活動規模更甚以往，集結了全台27組表演團隊、超過500位兒童與青少年共襄盛舉，其中最令人動容的，是來自偏鄉部落與城市學校的攜手共演。觀眾將能聆聽到來自烏來德拉楠民族實驗小學的泰雅古調、屏東來義鄉彩虹古謠隊的排灣族歌謠，以及嘉義阿里山塔山之歌的鄒族傳唱，這些源自台灣土地最原始、最純淨的聲音，將與城市孩子們的弦樂、合唱交織共鳴。透過音樂這門共通語言，台北101不僅提供了一個讓孩子展現自信的舞台，更讓耶誕節的意義超越了商業慶典，昇華為一場關於愛、分享與文化共融的溫暖行動。



▲台灣綠色方舟全人關懷協會-人和陪讀班









台北101《耶誕奇幻樂園》暨《玩具總動員》主題燈飾／2025《夢想舞台耶誕音樂會》

活動時間：

耶誕燈飾展期：即日起至2026年3月8日

耶誕奇幻樂園：2025年11月27日起

夢想舞台耶誕音樂會：2025年12月6日至12月28日，每週末14:00–17:00

購物優惠活動：2025年11月27日至2026年1月1日

限時四日加碼優惠：2025年11月27日至11月30日



活動內容：

．四大玩具總動員主題燈飾拍照點

．耶誕奇幻樂園互動裝置（熱氣球、旋轉木馬、火車雪橇等）

．夢想舞台耶誕音樂會，逾500名城市與偏鄉學童聯合演出

．會員購物狂歡限時回饋活動

．全館單筆滿NTD5,000送NTD200購物禮遇



優惠整理：

全館單筆滿NTD5,000贈NTD200禮遇（11/27–1/1）

11/27–11/30限時加碼：

．流行美妝單筆滿NTD20,000贈購物金NTD600

．國際精品單筆滿NTD200,000贈購物金NTD6,000

．珠寶腕錶單筆滿NTD500,000贈購物金NTD5,000