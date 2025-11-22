桃園人逛聖誕市集！華泰名品城聖誕村飄雪了，20米聖誕樹、37攤聖誕市集逛。

華泰名品城聖誕村開跑，20米飄雪聖誕樹、百老匯風拍照點、37攤聖誕市集一次亮相，還有精品耶誕折扣與滿額贈禮，桃園人要先衝打卡。

桃園聖誕節必拍！華泰名品城迎來10週年，今年直接把整座園區打造成聖誕村，從亮燈、飄雪到百老匯風主題一次到位，走進去就像開啟冬日慶典模式。最具代表性的20米飄雪穿越聖誕樹也重磅回歸，搭配園區三大打卡場景，加上37攤美食與交換禮物小木屋，讓大家可以邊吃邊拍、一路逛到手機相簿爆滿。品牌陣容同樣升級，BALMAIN Outlet首店、Maje、SANDRO等輕奢品牌進駐，精品折扣更下殺到2折起。無論是想感受節慶氛圍，還是想趁年底挖寶好物，來華泰一次就能把儀式感補到位。



▲華泰名品城聖誕村每週六有聖誕大遊行。

▲華泰名品城三期「百老匯聖誕舞台」則被桃金色白雪聖誕樹包圍，每週六還有紅鼻子馬戲團遊行。





華泰名品城聖誕村開跑！ 百老匯風場景超好拍

今年三大主題場景全面升級，其中最受期待的就是20米高的飄雪穿越聖誕樹，外觀以百老匯招牌、桃金色燈飾點亮，樹內還有光影、香氛與煙霧創造沈浸體驗，每到整點與半點的飄雪秀都讓人忍不住停下腳步拍照。想拍復古旅店風，一期「Gloria Xmas Hotel」從旋轉大門到經典燈牌都很好拍，連電梯也能拍出明星感。三期的「百老匯聖誕舞台」則被桃金色白雪聖誕樹包圍，每週六還有紅鼻子馬戲團遊行，是親子、情侶都會愛的冬季打卡點。



▲華泰名品城聖誕村即日起至隔年1月1日點燈。(攝影：鄭雅之)





華泰名品城聖誕市集好逛！37攤美食小木屋齊聚

今年的「Gloriday聖誕市集」從11月21日開張，一次網羅37攤超好逛小木屋，橫跨異國鹹食、熱紅酒到可麗露、生吐司、鬆餅等甜點通通有。想買交換禮物也不用煩惱，香氛、飾品、手作、零食禮盒都能一次找到。台味小吃像糖葫蘆、粉圓、魚咬豬肉乾也沒缺席，節慶氛圍濃到不行。現場還有市集地圖可以慢慢逛，無論是午後散步、約會拍照，或帶家人來走走，都能邊吃邊買、邊拍邊玩，把冬天的儀式感一次補滿。



▲華泰名品城聖誕村號召37攤人氣美食、小物打造耶誕市集。(攝影：鄭雅之)





精品Outlet好入手 耶誕折扣超有感

聖誕檔期最讓人等不及的就是折扣，華泰今年推出多家精品2折起，像Celine凱旋門包65折、Coach羊羔毛後背包45折後只要7500元，PEDRO聖誕綠鏈條小包更是1111元就能入手。想準備跨年穿搭，也能到ARMANI、Marc Jacobs或新進駐的SANDRO挖到高CP值單品，從削肩針織到鏤空洋裝都有甜甜價。會員在12月15日至12月28日，只要單日累積滿36000元，就能免費兌換「華泰×HANSCHIU十週年香氛禮盒」，限定又實用，完全值得收藏。



▲華泰名品城聖誕村一期「Gloria Xmas Hotel」從旋轉大門到經典燈牌都很好拍。

▲華泰名品城聖誕市集異國鹹食、熱紅酒到可麗露、生吐司、鬆餅等甜點通通有。

華泰名品城聖誕村 點燈時間

活動時間：即日起至隔年1月1日





華泰名品城聖誕村 三大拍照點

一期 Gloria Xmas Hotel

二期 20米飄雪穿越聖誕樹（16:30–20:00整點與半點飄雪）

三期 百老匯聖誕舞台





華泰名品城聖誕村 聖誕大遊行

11月22日至12月20日 每週六19:00–20:00

12月25日加碼登場





華泰名品城聖誕村 聖誕市集

共37攤美食與小物小木屋







